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Депутат предложила бесплатно обучать детей иностранцев-участников СВО
Депутат предложила бесплатно обучать детей иностранцев-участников СВО - РИА Новости, 11.10.2023
Депутат предложила бесплатно обучать детей иностранцев-участников СВО
Депутат Госдумы Яна Лантратова направила заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку предложение предоставить право на бесплатное обучение в колледжах детям РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T06:11
2023-10-11T06:11
2023-10-11T06:11
общество
яна лантратова
андрей турчак
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова направила заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку предложение предоставить право на бесплатное обучение в колледжах детям иностранных граждан, участвующих в спецоперации и служащих по контракту в Вооруженных силах РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется перспективным введение бесплатного обучения для членов семей (детей) иностранных граждан, заключивших контракты с целью участия в СВО", - следует из письма. В обращении парламентарий указала на проблемы, выявленные ею в ходе деятельности в рамках рабочей группы по вопросам СВО и связанные с отсутствием специальных прав для детей погибших участников СВО при поступлении в учреждения среднего профессионального образования. Как отметила Лантратова в письме, в настоящее время право на преимущественное зачисление в коллежи предоставляется детям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, детям военных и росгвардейцев при условии их участия в специальной военной операции, а также детям мобилизованных и добровольцев. Преимущественное право предоставляется при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях. "Дополнительной мерой поддержки могло бы стать законодательное закрепление квот для детей военнослужащих, ветеранов боевых действий, а также лиц, погибших или без вести отсутствующих (пропавших) при исполнении воинского долга. Кроме того, представляется целесообразным … распространить преимущественное право на поступление в рамках квот также на иных членов семей вышеупомянутых лиц", - говорится в обращении Лантратовой.
https://ria.ru/20230901/obuchenie-1893530162.html
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общество, яна лантратова, андрей турчак
Общество, Яна Лантратова, Андрей Турчак
Депутат предложила бесплатно обучать детей иностранцев-участников СВО
Депутат Лантратова предложила бесплатно обучать детей иностранцев-участников СВО
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова направила заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку предложение предоставить право на бесплатное обучение в колледжах детям иностранных граждан, участвующих в спецоперации и служащих по контракту в Вооруженных силах РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется перспективным введение бесплатного обучения для членов семей (детей) иностранных граждан, заключивших контракты с целью участия в СВО", - следует из письма.
В обращении парламентарий указала на проблемы, выявленные ею в ходе деятельности в рамках рабочей группы по вопросам СВО и связанные с отсутствием специальных прав для детей погибших участников СВО при поступлении в учреждения среднего профессионального образования.
Как отметила Лантратова в письме, в настоящее время право на преимущественное зачисление в коллежи предоставляется детям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, детям военных и росгвардейцев при условии их участия в специальной военной операции, а также детям мобилизованных и добровольцев. Преимущественное право предоставляется при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях.
"Дополнительной мерой поддержки могло бы стать законодательное закрепление квот для детей военнослужащих, ветеранов боевых действий, а также лиц, погибших или без вести отсутствующих (пропавших) при исполнении воинского долга. Кроме того, представляется целесообразным … распространить преимущественное право на поступление в рамках квот также на иных членов семей вышеупомянутых лиц", - говорится в обращении Лантратовой.
Участники СВО и их дети теперь могут перевестись на бесплатное обучение