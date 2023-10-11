https://ria.ru/20231011/deputat-1901906086.html

Депутат предложила бесплатно обучать детей иностранцев-участников СВО

Депутат предложила бесплатно обучать детей иностранцев-участников СВО - РИА Новости, 11.10.2023

Депутат предложила бесплатно обучать детей иностранцев-участников СВО

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку предложение предоставить право на бесплатное обучение в колледжах детям РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T06:11

2023-10-11T06:11

2023-10-11T06:11

общество

яна лантратова

андрей турчак

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова направила заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку предложение предоставить право на бесплатное обучение в колледжах детям иностранных граждан, участвующих в спецоперации и служащих по контракту в Вооруженных силах РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется перспективным введение бесплатного обучения для членов семей (детей) иностранных граждан, заключивших контракты с целью участия в СВО", - следует из письма. В обращении парламентарий указала на проблемы, выявленные ею в ходе деятельности в рамках рабочей группы по вопросам СВО и связанные с отсутствием специальных прав для детей погибших участников СВО при поступлении в учреждения среднего профессионального образования. Как отметила Лантратова в письме, в настоящее время право на преимущественное зачисление в коллежи предоставляется детям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, детям военных и росгвардейцев при условии их участия в специальной военной операции, а также детям мобилизованных и добровольцев. Преимущественное право предоставляется при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях. "Дополнительной мерой поддержки могло бы стать законодательное закрепление квот для детей военнослужащих, ветеранов боевых действий, а также лиц, погибших или без вести отсутствующих (пропавших) при исполнении воинского долга. Кроме того, представляется целесообразным … распространить преимущественное право на поступление в рамках квот также на иных членов семей вышеупомянутых лиц", - говорится в обращении Лантратовой.

https://ria.ru/20230901/obuchenie-1893530162.html

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общество, яна лантратова, андрей турчак