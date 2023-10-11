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Демонтаж 17 плавающих фонтанов начали в Москве на Водоотводном канале
Демонтаж 17 плавающих фонтанов начали в Москве на Водоотводном канале - РИА Новости, 11.10.2023
Демонтаж 17 плавающих фонтанов начали в Москве на Водоотводном канале
Демонтаж 17 плавающих фонтанов начали в Москве на Водоотводном канале, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:39
2023-10-11T12:39
2023-10-11T12:39
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общество
петр бирюков
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комплекс городского хозяйства москвы
фонтаны
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Демонтаж 17 плавающих фонтанов начали в Москве на Водоотводном канале, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "В Москве 5 октября завершился сезон работы фонтанов, после чего специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по их очистке и консервации. Начали готовить к зиме 17 плавающих фонтанных модулей на Водоотводном канале", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Он отметил, что с помощью специальной техники – самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов – модули, каждый весом около 300 килограмм, демонтируют и отвезут на склад для проведения технического обслуживания. Отмечается, что в этом году провели капитальный ремонт фонтана – заменили все 17 модулей, насосное оборудование, форсунки, светильники подводной подсветки, системы фильтрации, трубопроводы. Обновили систему электроснабжения, насосное оборудование на берегу, отремонтировали помещение насосной станции. Установили современное видеонаблюдение и систему диспетчеризации. "В результате водная картина фонтанов стала разнообразнее, световое оборудование теперь может выдавать полный цветовой спектр", - говорится в материале. Плавающие фонтаны находятся на Водоотводном канале по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Комплекс был открыт в 2005 году.
https://ria.ru/20231007/moskva-1901131977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, фонтаны
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Фонтаны
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Демонтаж 17 плавающих фонтанов начали в Москве на Водоотводном канале, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"В Москве 5 октября завершился сезон работы фонтанов, после чего специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по их очистке и консервации. Начали готовить к зиме 17 плавающих фонтанных модулей на Водоотводном канале", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства
.
Он отметил, что с помощью специальной техники – самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов – модули, каждый весом около 300 килограмм, демонтируют и отвезут на склад для проведения технического обслуживания.
Отмечается, что в этом году провели капитальный ремонт фонтана – заменили все 17 модулей, насосное оборудование, форсунки, светильники подводной подсветки, системы фильтрации, трубопроводы. Обновили систему электроснабжения, насосное оборудование на берегу, отремонтировали помещение насосной станции. Установили современное видеонаблюдение и систему диспетчеризации.
"В результате водная картина фонтанов стала разнообразнее, световое оборудование теперь может выдавать полный цветовой спектр", - говорится в материале.
Плавающие фонтаны находятся на Водоотводном канале по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Комплекс был открыт в 2005 году.
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