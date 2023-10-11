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В Москве возбудили уголовное дело после драки, в которой умер мужчина - РИА Новости, 11.10.2023
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00:30 11.10.2023 (обновлено: 00:42 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/delo-1901892789.html
В Москве возбудили уголовное дело после драки, в которой умер мужчина
В Москве возбудили уголовное дело после драки, в которой умер мужчина - РИА Новости, 11.10.2023
В Москве возбудили уголовное дело после драки, в которой умер мужчина
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T00:30
2023-10-11T00:42
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали, что четыре человека подрались на Пресненской набережной в центре Москвы, один из них скончался, полицейские ищут причастных к преступлению. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра. "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231009/draka-1901397503.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело после драки, в которой умер мужчина

Прокуратура в Москве возбудило дело после драки, повлекшей смерть мужчины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали, что четыре человека подрались на Пресненской набережной в центре Москвы, один из них скончался, полицейские ищут причастных к преступлению. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
 
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