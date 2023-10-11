https://ria.ru/20231011/delo-1901892789.html

В Москве возбудили уголовное дело после драки, в которой умер мужчина

В Москве возбудили уголовное дело после драки, в которой умер мужчина - РИА Новости, 11.10.2023

В Москве возбудили уголовное дело после драки, в которой умер мужчина

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T00:30

2023-10-11T00:30

2023-10-11T00:42

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали, что четыре человека подрались на Пресненской набережной в центре Москвы, один из них скончался, полицейские ищут причастных к преступлению. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра. "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231009/draka-1901397503.html

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москва, россия, происшествия