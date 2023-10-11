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Израильская армия не подтвердила данные об обезглавленных младенцах

Израильская армия не подтвердила данные об обезглавленных младенцах - РИА Новости, 11.10.2023

Израильская армия не подтвердила данные об обезглавленных младенцах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не может подтвердить точные данные по погибшим в кибуце Кфар-Аза, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:23

2023-10-11T13:23

2023-10-11T14:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не может подтвердить точные данные по погибшим в кибуце Кфар-Аза, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ."Мы не можем подтвердить какие-либо цифры. То, что произошло в кибуце Кфар-Аза, представляет собой резню, в ходе которой женщины, дети, младенцы и пожилые люди были жестоко убиты в духе действий ИГИЛ*. Мы знаем, на какие чудовищные действия способен ХАМАС", — заявил представитель армии в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о сотнях убитых в этом кибуце гражданских лиц, включая детей.Ранее израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей из организации ZAKA сообщил, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля были обнаружены тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей, убитых ХАМАС. Как указывал телеканал, у некоторых убитых детей отрублены головы.* Запрещенная в России террористическая организация.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху