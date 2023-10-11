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Израильская армия не подтвердила данные об обезглавленных младенцах - РИА Новости, 11.10.2023
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13:23 11.10.2023 (обновлено: 14:00 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/dannye-1901998375.html
Израильская армия не подтвердила данные об обезглавленных младенцах
Израильская армия не подтвердила данные об обезглавленных младенцах - РИА Новости, 11.10.2023
Израильская армия не подтвердила данные об обезглавленных младенцах
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не может подтвердить точные данные по погибшим в кибуце Кфар-Аза, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:23
2023-10-11T14:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не может подтвердить точные данные по погибшим в кибуце Кфар-Аза, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ."Мы не можем подтвердить какие-либо цифры. То, что произошло в кибуце Кфар-Аза, представляет собой резню, в ходе которой женщины, дети, младенцы и пожилые люди были жестоко убиты в духе действий ИГИЛ*. Мы знаем, на какие чудовищные действия способен ХАМАС", — заявил представитель армии в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о сотнях убитых в этом кибуце гражданских лиц, включая детей.Ранее израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей из организации ZAKA сообщил, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля были обнаружены тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей, убитых ХАМАС. Как указывал телеканал, у некоторых убитых детей отрублены головы.* Запрещенная в России террористическая организация.
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РИА Новости
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96
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, Биньямин Нетаньяху
Израильская армия не подтвердила данные об обезглавленных младенцах

Представитель армии Израиля не подтвердил данные об обезглавленных младенцах

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские полицейские на фоне разрушенного здания в Сдероте
Израильские полицейские на фоне разрушенного здания в Сдероте - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские полицейские на фоне разрушенного здания в Сдероте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не может подтвердить точные данные по погибшим в кибуце Кфар-Аза, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ.
"Мы не можем подтвердить какие-либо цифры. То, что произошло в кибуце Кфар-Аза, представляет собой резню, в ходе которой женщины, дети, младенцы и пожилые люди были жестоко убиты в духе действий ИГИЛ*. Мы знаем, на какие чудовищные действия способен ХАМАС", — заявил представитель армии в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о сотнях убитых в этом кибуце гражданских лиц, включая детей.
Ранее израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей из организации ZAKA сообщил, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля были обнаружены тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей, убитых ХАМАС. Как указывал телеканал, у некоторых убитых детей отрублены головы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сломанные ворота в кибуц Кфар-Аза. 10 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад
Вчера, 13:13
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамасБиньямин Нетаньяху
 
 
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