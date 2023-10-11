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Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса - РИА Новости, 11.10.2023
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09:33 11.10.2023 (обновлено: 10:19 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/chlen-1901923310.html
Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса
Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса - РИА Новости, 11.10.2023
Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса
Омские урологи спасли мужчину, который сломал себе член во время неудачного эксперимента в постели, рассказали в пресс-службе областного минздрава. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:33
2023-10-11T10:19
происшествия
омск
омская область
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Омские урологи спасли мужчину, который сломал себе член во время неудачного эксперимента в постели, рассказали в пресс-службе областного минздрава. Молодого человека доставили в областную клиническую больницу в карете скорой помощи. Выяснилось, что парень со своей девушкой решил поэкспериментировать с новыми позами, но пара переусердствовала и случилась травма. "Из анамнеза удалось выяснить, что немного выпившие влюбленные во время полового акта, экспериментируя с позами, услышали хруст. После этого парень почувствовал далеко не удовольствие, а скорее резкую боль в члене, эрекция мгновенно отступила. Орган моментально опух и посинел. Незамедлительно они вызвали бригаду скорой помощи", - рассказали в пресс-службе омского минздрава. Врачи установили, что это перелом члена, в частности разрыв белочной оболочки — именно она хрустит при деформации. К счастью для пациента уретра была неповрежденной. Врачи провели операцию, чтобы предотвратить искривление и эректильную дисфункцию. Молодого человека выписали через неделю. Ему рекомендован половой покой в течение месяца.
https://ria.ru/20230924/vrachi-1898333469.html
омск
омская область
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происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса

Омские урологи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Хирурги во время операции . Архивное фото
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Омские урологи спасли мужчину, который сломал себе член во время неудачного эксперимента в постели, рассказали в пресс-службе областного минздрава.
Молодого человека доставили в областную клиническую больницу в карете скорой помощи. Выяснилось, что парень со своей девушкой решил поэкспериментировать с новыми позами, но пара переусердствовала и случилась травма.
"Из анамнеза удалось выяснить, что немного выпившие влюбленные во время полового акта, экспериментируя с позами, услышали хруст. После этого парень почувствовал далеко не удовольствие, а скорее резкую боль в члене, эрекция мгновенно отступила. Орган моментально опух и посинел. Незамедлительно они вызвали бригаду скорой помощи", - рассказали в пресс-службе омского минздрава.
Врачи установили, что это перелом члена, в частности разрыв белочной оболочки — именно она хрустит при деформации. К счастью для пациента уретра была неповрежденной. Врачи провели операцию, чтобы предотвратить искривление и эректильную дисфункцию. Молодого человека выписали через неделю. Ему рекомендован половой покой в течение месяца.
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Омские врачи спасли мужчину, который пытался увеличить себе член
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