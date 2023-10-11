https://ria.ru/20231011/chlen-1901923310.html

Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса

Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса - РИА Новости, 11.10.2023

Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса

Омские урологи спасли мужчину, который сломал себе член во время неудачного эксперимента в постели, рассказали в пресс-службе областного минздрава. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:33

2023-10-11T09:33

2023-10-11T10:19

происшествия

омск

омская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/87/1549778714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b75e7801d94ce5f7e3733b93eefda480.jpg

ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Омские урологи спасли мужчину, который сломал себе член во время неудачного эксперимента в постели, рассказали в пресс-службе областного минздрава. Молодого человека доставили в областную клиническую больницу в карете скорой помощи. Выяснилось, что парень со своей девушкой решил поэкспериментировать с новыми позами, но пара переусердствовала и случилась травма. "Из анамнеза удалось выяснить, что немного выпившие влюбленные во время полового акта, экспериментируя с позами, услышали хруст. После этого парень почувствовал далеко не удовольствие, а скорее резкую боль в члене, эрекция мгновенно отступила. Орган моментально опух и посинел. Незамедлительно они вызвали бригаду скорой помощи", - рассказали в пресс-службе омского минздрава. Врачи установили, что это перелом члена, в частности разрыв белочной оболочки — именно она хрустит при деформации. К счастью для пациента уретра была неповрежденной. Врачи провели операцию, чтобы предотвратить искривление и эректильную дисфункцию. Молодого человека выписали через неделю. Ему рекомендован половой покой в течение месяца.

https://ria.ru/20230924/vrachi-1898333469.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омск, омская область