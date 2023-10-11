https://ria.ru/20231011/chlen-1901923310.html
Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса
Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса - РИА Новости, 11.10.2023
Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса
Омские урологи спасли мужчину, который сломал себе член во время неудачного эксперимента в постели, рассказали в пресс-службе областного минздрава. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:33
2023-10-11T09:33
2023-10-11T10:19
происшествия
омск
омская область
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Омские урологи спасли мужчину, который сломал себе член во время неудачного эксперимента в постели, рассказали в пресс-службе областного минздрава. Молодого человека доставили в областную клиническую больницу в карете скорой помощи. Выяснилось, что парень со своей девушкой решил поэкспериментировать с новыми позами, но пара переусердствовала и случилась травма. "Из анамнеза удалось выяснить, что немного выпившие влюбленные во время полового акта, экспериментируя с позами, услышали хруст. После этого парень почувствовал далеко не удовольствие, а скорее резкую боль в члене, эрекция мгновенно отступила. Орган моментально опух и посинел. Незамедлительно они вызвали бригаду скорой помощи", - рассказали в пресс-службе омского минздрава. Врачи установили, что это перелом члена, в частности разрыв белочной оболочки — именно она хрустит при деформации. К счастью для пациента уретра была неповрежденной. Врачи провели операцию, чтобы предотвратить искривление и эректильную дисфункцию. Молодого человека выписали через неделю. Ему рекомендован половой покой в течение месяца.
https://ria.ru/20230924/vrachi-1898333469.html
омск
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса
Омские урологи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса
ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Омские урологи спасли мужчину, который сломал себе член во время неудачного эксперимента в постели, рассказали в пресс-службе областного минздрава.
Молодого человека доставили в областную клиническую больницу в карете скорой помощи. Выяснилось, что парень со своей девушкой решил поэкспериментировать с новыми позами, но пара переусердствовала и случилась травма.
"Из анамнеза удалось выяснить, что немного выпившие влюбленные во время полового акта, экспериментируя с позами, услышали хруст. После этого парень почувствовал далеко не удовольствие, а скорее резкую боль в члене, эрекция мгновенно отступила. Орган моментально опух и посинел. Незамедлительно они вызвали бригаду скорой помощи", - рассказали в пресс-службе омского минздрава.
Врачи установили, что это перелом члена, в частности разрыв белочной оболочки — именно она хрустит при деформации. К счастью для пациента уретра была неповрежденной. Врачи провели операцию, чтобы предотвратить искривление и эректильную дисфункцию. Молодого человека выписали через неделю. Ему рекомендован половой покой в течение месяца.
Омские врачи спасли мужчину, который пытался увеличить себе член