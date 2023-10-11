https://ria.ru/20231011/brend-1902063148.html

Туристический бренд России начнут активно продвигать за рубежом

Туристический бренд России начнут активно продвигать за рубежом - РИА Новости, 11.10.2023

Туристический бренд России начнут активно продвигать за рубежом

Программа популяризации туристического бренда России за рубежом будет запущена в следующем году, для этого определены 17 стран, заявил в ходе пленарной сессии... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:40

2023-10-11T16:40

2023-10-11T16:40

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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Программа популяризации туристического бренда России за рубежом будет запущена в следующем году, для этого определены 17 стран, заявил в ходе пленарной сессии "FTT-2023: Форум туристических территорий" замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Работаем активно над стратегией развития въездного туризма. Мы определили 17 приоритетных стран, и в этом году разработаем, а в следующем году запустим стратегию продвижения российского туристического бренда за рубежом", – сказал Вахруков. "Средства в бюджете нам удалось на это предусмотреть, поэтому в следующем году такая программа заработает, и большую ставку здесь делаем на въездного туриста", – уточнил он. Министр экономического развития Максим Решетников в начале сентября сообщал, что рассчитывает на рост к 2030 году въездного туристического потока в Россию до 15-16 миллионов человек в год с трех миллионов в 2022 году.

https://ria.ru/20231003/turisty-1900225599.html

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новости - туризм, туристы, максим решетников, туризм, россия, отдых в россии