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Туристический бренд России начнут активно продвигать за рубежом - РИА Новости, 11.10.2023
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Туризм
 
16:40 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/brend-1902063148.html
Туристический бренд России начнут активно продвигать за рубежом
Туристический бренд России начнут активно продвигать за рубежом - РИА Новости, 11.10.2023
Туристический бренд России начнут активно продвигать за рубежом
Программа популяризации туристического бренда России за рубежом будет запущена в следующем году, для этого определены 17 стран, заявил в ходе пленарной сессии... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:40
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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Программа популяризации туристического бренда России за рубежом будет запущена в следующем году, для этого определены 17 стран, заявил в ходе пленарной сессии "FTT-2023: Форум туристических территорий" замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Работаем активно над стратегией развития въездного туризма. Мы определили 17 приоритетных стран, и в этом году разработаем, а в следующем году запустим стратегию продвижения российского туристического бренда за рубежом", – сказал Вахруков. "Средства в бюджете нам удалось на это предусмотреть, поэтому в следующем году такая программа заработает, и большую ставку здесь делаем на въездного туриста", – уточнил он. Министр экономического развития Максим Решетников в начале сентября сообщал, что рассчитывает на рост к 2030 году въездного туристического потока в Россию до 15-16 миллионов человек в год с трех миллионов в 2022 году.
https://ria.ru/20231003/turisty-1900225599.html
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новости - туризм, туристы, максим решетников, туризм, россия, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Максим Решетников, Туризм, Россия, отдых в России
Туристический бренд России начнут активно продвигать за рубежом

Программа продвижения турбренда России за рубежом будет запущена в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево
Встреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Программа популяризации туристического бренда России за рубежом будет запущена в следующем году, для этого определены 17 стран, заявил в ходе пленарной сессии "FTT-2023: Форум туристических территорий" замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"Работаем активно над стратегией развития въездного туризма. Мы определили 17 приоритетных стран, и в этом году разработаем, а в следующем году запустим стратегию продвижения российского туристического бренда за рубежом", – сказал Вахруков.
"Средства в бюджете нам удалось на это предусмотреть, поэтому в следующем году такая программа заработает, и большую ставку здесь делаем на въездного туриста", – уточнил он.
Министр экономического развития Максим Решетников в начале сентября сообщал, что рассчитывает на рост к 2030 году въездного туристического потока в Россию до 15-16 миллионов человек в год с трех миллионов в 2022 году.
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