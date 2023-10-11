https://ria.ru/20231011/borschevik-1902010340.html
Владельцев земель могут обязать принимать меры против борщевика
Владельцев земель могут обязать принимать меры против борщевика - РИА Новости, 11.10.2023
Владельцев земель могут обязать принимать меры против борщевика
Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, который обяжет владельцев земель осуществлять на них мероприятия, направленные на... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:00
2023-10-11T14:00
2023-10-11T14:00
общество
россия
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792261222_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_04b09e47d97916c9fd1bd089f6f3bb10.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, который обяжет владельцев земель осуществлять на них мероприятия, направленные на предотвращение распространения борщевика, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ, согласно пояснительной записке, "устанавливает обязанность правообладателей земельных участков всех категорий земель осуществлять мероприятия по охране земель от произрастания на них инвазивных растений, в частности борщевика Сосновского". Для этого в статье 13 Земельного кодекса предлагается в перечень мероприятий по охране земель включить меры по защите земель от произрастания инвазивных растений. Под инвазивными обычно понимаются растения, которые разрастаются и захватывают все территории вокруг, вытесняя другие виды. При этом правительство РФ наделяется полномочием по установлению перечня инвазивных растений, а также мероприятий по защите земель от произрастания на них таких растений. Разработчики считают, что в перечень инвазивных растений следует включить борщевик Сосновского, "исходя из его свойств". Они обращают внимание, что этот борщевик имеет повышенную репродуктивную способность - одно растение может давать до 20 тысяч семян, устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений. Растение вторгается в природные, не нарушенные человеком экосистемы, сводит их биоразнообразие к минимуму. "Борщевик Сосновского опасен не только для природных экосистем, но и для людей. Эфирные масла, содержащиеся в растении, при попадании на кожу приводят к острым дерматитам, протекающим по типу долго незаживающих ожогов. Поэтому повсеместная борьба с борщевиком Сосновского необходима также для обеспечения комфортной жизни людей", - поясняют авторы этой законодательной инициативы. Предполагается, что в случае принятия закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20230715/borschevik-1884357325.html
https://ria.ru/20220601/borschevik-1792165273.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792261222_506:532:2527:2048_1920x0_80_0_0_8a11626b59bfd68f811a69d16288c573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Единая Россия, Госдума РФ
Владельцев земель могут обязать принимать меры против борщевика
Владельцев земель могут обязать принимать меры против разрастания борщевика
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, который обяжет владельцев земель осуществлять на них мероприятия, направленные на предотвращение распространения борщевика, следует из базы данных
нижней палаты парламента.
Документ, согласно пояснительной записке, "устанавливает обязанность правообладателей земельных участков всех категорий земель осуществлять мероприятия по охране земель от произрастания на них инвазивных растений, в частности борщевика Сосновского".
Эксперт дал советы, как справиться с борщевиком
Для этого в статье 13 Земельного кодекса предлагается в перечень мероприятий по охране земель включить меры по защите земель от произрастания инвазивных растений. Под инвазивными обычно понимаются растения, которые разрастаются и захватывают все территории вокруг, вытесняя другие виды.
При этом правительство РФ
наделяется полномочием по установлению перечня инвазивных растений, а также мероприятий по защите земель от произрастания на них таких растений. Разработчики считают, что в перечень инвазивных растений следует включить борщевик Сосновского, "исходя из его свойств".
Они обращают внимание, что этот борщевик имеет повышенную репродуктивную способность - одно растение может давать до 20 тысяч семян, устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений. Растение вторгается в природные, не нарушенные человеком экосистемы, сводит их биоразнообразие к минимуму.
«
"Борщевик Сосновского опасен не только для природных экосистем, но и для людей. Эфирные масла, содержащиеся в растении, при попадании на кожу приводят к острым дерматитам, протекающим по типу долго незаживающих ожогов. Поэтому повсеместная борьба с борщевиком Сосновского необходима также для обеспечения комфортной жизни людей", - поясняют авторы этой законодательной инициативы.
Предполагается, что в случае принятия закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
"Перспективы мрачные": к чему приведет распространение борщевика в России