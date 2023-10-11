https://ria.ru/20231011/bolnitsy-1902135485.html

Более 90 специалистов устроятся в ярославские больницы до конца 2023 года

Более 90 специалистов устроятся в ярославские больницы до конца 2023 года - РИА Новости, 11.10.2023

Более 90 специалистов устроятся в ярославские больницы до конца 2023 года

Более 90 специалистов придут работать в систему здравоохранения Ярославской области до конца 2023 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T21:51

2023-10-11T21:51

2023-10-11T21:51

ярославская область

общество

ярославская область

ростовский район

москва

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Более 90 специалистов придут работать в систему здравоохранения Ярославской области до конца 2023 года, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе визита в Ростовский район посетил Петровское отделение Ростовской ЦРБ и обсудил с медиками вопросы привлечения кадров в сферу здравоохранения региона. "Для улучшения кадровой ситуации в сельских больницах дополнительно выделили из бюджета 34 миллиона рублей. Направим их на предоставление именных целевых социальных выплат на улучшение жилищных условий медикам, впервые пришедшим на работу в лечебные учреждения в сельской местности", – рассказал Михаил Евраев, отметив, что хорошим помощником в решении кадрового вопроса также стали программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Проект по привлечению врачей в больницы и поликлиники в муниципальных районах стартовал в Ярославской области в прошлом году по инициативе главы региона. "На данный момент в 18 муниципальных образований пришли работать 82 специалиста, в том числе восемь медиков уже приобрели жилье. Еще 15 человек принимают решение о работе в учреждениях области", - отметил губернатор. Михаил Евраев поддержал идею врача-терапевта Ольги Андрианувиной, приехавшей в Ростовский район из Москвы, украсить стены отделения больницы работами талантливых врачей и пациентов. "Задача – сделать так, чтобы в наших учреждениях было максимально уютно, чисто, красиво, чтобы были в порядке фасады, не было огромных луж у входов, организовать процесс оказания медицинской помощи в поликлиниках так, чтобы не было очередей", - сказал глава региона. В завершение разговора с медиками губернатор подчеркнул, что оказание медпомощи в сельской местности за несколько лет вышло на новый уровень, и эта работа будет продолжена, поскольку, по его словам, квалифицированная медпомощь должна быть доступна в любой точке региона.

https://ria.ru/20231006/mediki-1900943740.html

https://ria.ru/20231003/bolnitsy-1900244854.html

ярославская область

ростовский район

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, ростовский район, москва, михаил евраев