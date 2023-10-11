Рейтинг@Mail.ru
Более 90 специалистов устроятся в ярославские больницы до конца 2023 года - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:51 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/bolnitsy-1902135485.html
Более 90 специалистов устроятся в ярославские больницы до конца 2023 года
Более 90 специалистов устроятся в ярославские больницы до конца 2023 года - РИА Новости, 11.10.2023
Более 90 специалистов устроятся в ярославские больницы до конца 2023 года
Более 90 специалистов придут работать в систему здравоохранения Ярославской области до конца 2023 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T21:51
2023-10-11T21:51
ярославская область
общество
ярославская область
ростовский район
москва
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608529_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_0aa879dff6946c0b5eb9fc7632a6f562.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Более 90 специалистов придут работать в систему здравоохранения Ярославской области до конца 2023 года, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе визита в Ростовский район посетил Петровское отделение Ростовской ЦРБ и обсудил с медиками вопросы привлечения кадров в сферу здравоохранения региона. "Для улучшения кадровой ситуации в сельских больницах дополнительно выделили из бюджета 34 миллиона рублей. Направим их на предоставление именных целевых социальных выплат на улучшение жилищных условий медикам, впервые пришедшим на работу в лечебные учреждения в сельской местности", – рассказал Михаил Евраев, отметив, что хорошим помощником в решении кадрового вопроса также стали программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Проект по привлечению врачей в больницы и поликлиники в муниципальных районах стартовал в Ярославской области в прошлом году по инициативе главы региона. "На данный момент в 18 муниципальных образований пришли работать 82 специалиста, в том числе восемь медиков уже приобрели жилье. Еще 15 человек принимают решение о работе в учреждениях области", - отметил губернатор. Михаил Евраев поддержал идею врача-терапевта Ольги Андрианувиной, приехавшей в Ростовский район из Москвы, украсить стены отделения больницы работами талантливых врачей и пациентов. "Задача – сделать так, чтобы в наших учреждениях было максимально уютно, чисто, красиво, чтобы были в порядке фасады, не было огромных луж у входов, организовать процесс оказания медицинской помощи в поликлиниках так, чтобы не было очередей", - сказал глава региона. В завершение разговора с медиками губернатор подчеркнул, что оказание медпомощи в сельской местности за несколько лет вышло на новый уровень, и эта работа будет продолжена, поскольку, по его словам, квалифицированная медпомощь должна быть доступна в любой точке региона.
https://ria.ru/20231006/mediki-1900943740.html
https://ria.ru/20231003/bolnitsy-1900244854.html
ярославская область
ростовский район
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608529_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_ccf90d9bfe9d4bb494938d0117e7be47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярославская область, ростовский район, москва, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Ростовский район, Москва, Михаил Евраев

Более 90 специалистов устроятся в ярославские больницы до конца 2023 года

© iStock.com / upixaКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© iStock.com / upixa
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Более 90 специалистов придут работать в систему здравоохранения Ярославской области до конца 2023 года, сообщает правительство региона.
Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе визита в Ростовский район посетил Петровское отделение Ростовской ЦРБ и обсудил с медиками вопросы привлечения кадров в сферу здравоохранения региона.
«
"Для улучшения кадровой ситуации в сельских больницах дополнительно выделили из бюджета 34 миллиона рублей. Направим их на предоставление именных целевых социальных выплат на улучшение жилищных условий медикам, впервые пришедшим на работу в лечебные учреждения в сельской местности", – рассказал Михаил Евраев, отметив, что хорошим помощником в решении кадрового вопроса также стали программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
Проект по привлечению врачей в больницы и поликлиники в муниципальных районах стартовал в Ярославской области в прошлом году по инициативе главы региона. "На данный момент в 18 муниципальных образований пришли работать 82 специалиста, в том числе восемь медиков уже приобрели жилье. Еще 15 человек принимают решение о работе в учреждениях области", - отметил губернатор.
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
На выплаты сельским медикам в Ярославской области выделят 34 млн руб
6 октября, 14:13
Михаил Евраев поддержал идею врача-терапевта Ольги Андрианувиной, приехавшей в Ростовский район из Москвы, украсить стены отделения больницы работами талантливых врачей и пациентов.
«
"Задача – сделать так, чтобы в наших учреждениях было максимально уютно, чисто, красиво, чтобы были в порядке фасады, не было огромных луж у входов, организовать процесс оказания медицинской помощи в поликлиниках так, чтобы не было очередей", - сказал глава региона.
В завершение разговора с медиками губернатор подчеркнул, что оказание медпомощи в сельской местности за несколько лет вышло на новый уровень, и эта работа будет продолжена, поскольку, по его словам, квалифицированная медпомощь должна быть доступна в любой точке региона.
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Ярославские больницы оснастят на дополнительные бюджетные средства
3 октября, 18:19
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьРостовский районМоскваМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала