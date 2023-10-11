Более 90 специалистов устроятся в ярославские больницы до конца 2023 года
© iStock.com / upixaКоридор в больнице
© iStock.com / upixa
Коридор в больнице. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Более 90 специалистов придут работать в систему здравоохранения Ярославской области до конца 2023 года, сообщает правительство региона.
Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе визита в Ростовский район посетил Петровское отделение Ростовской ЦРБ и обсудил с медиками вопросы привлечения кадров в сферу здравоохранения региона.
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"Для улучшения кадровой ситуации в сельских больницах дополнительно выделили из бюджета 34 миллиона рублей. Направим их на предоставление именных целевых социальных выплат на улучшение жилищных условий медикам, впервые пришедшим на работу в лечебные учреждения в сельской местности", – рассказал Михаил Евраев, отметив, что хорошим помощником в решении кадрового вопроса также стали программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
Проект по привлечению врачей в больницы и поликлиники в муниципальных районах стартовал в Ярославской области в прошлом году по инициативе главы региона. "На данный момент в 18 муниципальных образований пришли работать 82 специалиста, в том числе восемь медиков уже приобрели жилье. Еще 15 человек принимают решение о работе в учреждениях области", - отметил губернатор.
Михаил Евраев поддержал идею врача-терапевта Ольги Андрианувиной, приехавшей в Ростовский район из Москвы, украсить стены отделения больницы работами талантливых врачей и пациентов.
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"Задача – сделать так, чтобы в наших учреждениях было максимально уютно, чисто, красиво, чтобы были в порядке фасады, не было огромных луж у входов, организовать процесс оказания медицинской помощи в поликлиниках так, чтобы не было очередей", - сказал глава региона.
В завершение разговора с медиками губернатор подчеркнул, что оказание медпомощи в сельской местности за несколько лет вышло на новый уровень, и эта работа будет продолжена, поскольку, по его словам, квалифицированная медпомощь должна быть доступна в любой точке региона.