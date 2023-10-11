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В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов - РИА Новости, 11.10.2023
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00:26 11.10.2023 (обновлено: 00:35 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/boepripasy-1901892509.html
В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов
В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов - РИА Новости, 11.10.2023
В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов
Самолет США доставил первую с начала обострения партию боеприпасов в Израиль, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T00:26
2023-10-11T00:35
израиль
сша
в мире
джеральд форд
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Самолет США доставил первую с начала обострения партию боеприпасов в Израиль, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля."В Израиле приземлился первый самолет с американскими боеприпасами. Самолет с современными боеприпасами приземлился вечером на базе Набатим. Боеприпасы рассчитаны на возможность нанесения значительных ударов и организацию дополнительных сценариев. Мы благодарны за американскую поддержку и помощь ЦАХАЛ в частности и государству Израиль в целом в этот трудный период", - говорится в сообщении.Ранее в заявлении конгрессвуман Клаудии Тенни говорилось, что в конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для зенитных ракетных комплексов Iron Dome ("Железный купол") на 2 миллиарда долларов. Помимо этого, во вторник американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/avianosets-1901870192.html
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израиль, сша, в мире, джеральд форд, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, сергей лавров, палестина
Израиль, США, В мире, Джеральд Форд, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Палестина
В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов

ЦАХАЛ: США доставили в Израиль первую с начала эскалации партию боеприпасов

© Фото : Dori WhippleПоддоны со 155-мм снарядами на военном складе в штате Кентукки, США
Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе в штате Кентукки, США - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Dori Whipple
Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе в штате Кентукки, США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Самолет США доставил первую с начала обострения партию боеприпасов в Израиль, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
«
"В Израиле приземлился первый самолет с американскими боеприпасами. Самолет с современными боеприпасами приземлился вечером на базе Набатим. Боеприпасы рассчитаны на возможность нанесения значительных ударов и организацию дополнительных сценариев. Мы благодарны за американскую поддержку и помощь ЦАХАЛ в частности и государству Израиль в целом в этот трудный период", - говорится в сообщении.
Ранее в заявлении конгрессвуман Клаудии Тенни говорилось, что в конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для зенитных ракетных комплексов Iron Dome ("Железный купол") на 2 миллиарда долларов. Помимо этого, во вторник американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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США уверены, что сил хватит на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион
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ИзраильСШАВ миреДжеральд ФордХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровПалестина
 
 
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