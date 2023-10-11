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В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов

В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов - РИА Новости, 11.10.2023

В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов

Самолет США доставил первую с начала обострения партию боеприпасов в Израиль, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T00:26

2023-10-11T00:26

2023-10-11T00:35

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Самолет США доставил первую с начала обострения партию боеприпасов в Израиль, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля."В Израиле приземлился первый самолет с американскими боеприпасами. Самолет с современными боеприпасами приземлился вечером на базе Набатим. Боеприпасы рассчитаны на возможность нанесения значительных ударов и организацию дополнительных сценариев. Мы благодарны за американскую поддержку и помощь ЦАХАЛ в частности и государству Израиль в целом в этот трудный период", - говорится в сообщении.Ранее в заявлении конгрессвуман Клаудии Тенни говорилось, что в конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для зенитных ракетных комплексов Iron Dome ("Железный купол") на 2 миллиарда долларов. Помимо этого, во вторник американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/avianosets-1901870192.html

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