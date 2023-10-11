https://ria.ru/20231011/blinken-1901893794.html

Блинкен переговорил с президентом Израиля, выразив свою поддержку

Блинкен переговорил с президентом Израиля, выразив свою поддержку - РИА Новости, 11.10.2023

Блинкен переговорил с президентом Израиля, выразив свою поддержку

Государственный секретарь США Энтони Блинкен переговорил с израильским президентом Ицхаком Герцогом, в ходе разговора он подтвердил поддержку США Израиля в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T00:55

2023-10-11T00:55

2023-10-11T00:55

израиль

сша

палестина

энтони блинкен

ицхак герцог

биньямин нетаньяху

хамас

оон

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен переговорил с израильским президентом Ицхаком Герцогом, в ходе разговора он подтвердил поддержку США Израиля в конфликте с ХАМАС, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. По словам Миллера, "Блинкен сегодня разговаривал с президентом Израиля Ицхаком Герцогом". Госсекретарь в ходе разговора подтвердил "непоколебимую поддержку" США Израиля, добавил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/boepripasy-1901892509.html

https://ria.ru/20231011/avianosets-1901893160.html

https://ria.ru/20231008/konflikt-1901356056.html

израиль

сша

палестина

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