https://ria.ru/20231011/blinken-1901893794.html
Блинкен переговорил с президентом Израиля, выразив свою поддержку
Блинкен переговорил с президентом Израиля, выразив свою поддержку - РИА Новости, 11.10.2023
Блинкен переговорил с президентом Израиля, выразив свою поддержку
Государственный секретарь США Энтони Блинкен переговорил с израильским президентом Ицхаком Герцогом, в ходе разговора он подтвердил поддержку США Израиля в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T00:55
2023-10-11T00:55
2023-10-11T00:55
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палестина
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен переговорил с израильским президентом Ицхаком Герцогом, в ходе разговора он подтвердил поддержку США Израиля в конфликте с ХАМАС, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. По словам Миллера, "Блинкен сегодня разговаривал с президентом Израиля Ицхаком Герцогом". Госсекретарь в ходе разговора подтвердил "непоколебимую поддержку" США Израиля, добавил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/boepripasy-1901892509.html
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израиль, сша, палестина, энтони блинкен, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, Палестина, Энтони Блинкен, Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Блинкен переговорил с президентом Израиля, выразив свою поддержку
Госсекретарь США Блинкен переговорил с президентом Израиля Герцогом
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен переговорил с израильским президентом Ицхаком Герцогом, в ходе разговора он подтвердил поддержку США Израиля в конфликте с ХАМАС, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
По словам Миллера, "Блинкен сегодня разговаривал с президентом Израиля Ицхаком Герцогом". Госсекретарь в ходе разговора подтвердил "непоколебимую поддержку" США Израиля, добавил он.
В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Пентагон ответил на вопрос об отправке второго авианосца в Средиземное море
Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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