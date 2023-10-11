https://ria.ru/20231011/bilan-1902053404.html

Концерты Димы Билана отменили в четырех городах России

Концерты Димы Билана отменили в четырех городах России - РИА Новости, 11.10.2023

Концерты Димы Билана отменили в четырех городах России

Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске перенесли на другие даты из-за болезни музыканта, говорится на странице артиста "ВКонтакте". РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:15

2023-10-11T16:15

2023-10-11T16:15

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске перенесли на другие даты из-за болезни музыканта, говорится на странице артиста "ВКонтакте". "Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются", – говорится в публикации. Позже сам Билан вышел на связь с поклонниками и рассказал, что все дело в его затянувшемся бронхите. "Сейчас я под наблюдением пульмонолога. Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку", – сообщил исполнитель. Певец не раскрыл, сколько времени пробудет под наблюдением врачей, но отметил, что концерты в других городах состоятся в назначенные даты. Так, 30 октября Билан планирует выступить в Омске, а первого ноября в Новосибирске. У победителя конкурса Евровидение-2008 также запланированы шоу в Томске, Ташкенте, Астане и Алматы.

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новости шоу-бизнеса, дима билан (виктор белан), россия, тюмень, пермь, знаменитости