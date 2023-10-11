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Концерты Димы Билана отменили в четырех городах России - РИА Новости, 11.10.2023
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Шоубиз
 
16:15 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/bilan-1902053404.html
Концерты Димы Билана отменили в четырех городах России
Концерты Димы Билана отменили в четырех городах России - РИА Новости, 11.10.2023
Концерты Димы Билана отменили в четырех городах России
Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске перенесли на другие даты из-за болезни музыканта, говорится на странице артиста "ВКонтакте". РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:15
2023-10-11T16:15
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске перенесли на другие даты из-за болезни музыканта, говорится на странице артиста "ВКонтакте". "Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются", – говорится в публикации. Позже сам Билан вышел на связь с поклонниками и рассказал, что все дело в его затянувшемся бронхите. &quot;Сейчас я под наблюдением пульмонолога. Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку&quot;, – сообщил исполнитель. Певец не раскрыл, сколько времени пробудет под наблюдением врачей, но отметил, что концерты в других городах состоятся в назначенные даты. Так, 30 октября Билан планирует выступить в Омске, а первого ноября в Новосибирске. У победителя конкурса Евровидение-2008 также запланированы шоу в Томске, Ташкенте, Астане и Алматы.
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новости шоу-бизнеса, дима билан (виктор белан), россия, тюмень, пермь, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Дима Билан (Виктор Белан), Россия, Тюмень, Пермь, Знаменитости
Концерты Димы Билана отменили в четырех городах России

В четырех городах России отменили концерты Димы Билана из-за болезни артиста

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Дима Билан выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория"
Певец Дима Билан выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске перенесли на другие даты из-за болезни музыканта, говорится на странице артиста "ВКонтакте".
«
"Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются", – говорится в публикации.
Позже сам Билан вышел на связь с поклонниками и рассказал, что все дело в его затянувшемся бронхите.
«

"Сейчас я под наблюдением пульмонолога. Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку", – сообщил исполнитель.

Певец не раскрыл, сколько времени пробудет под наблюдением врачей, но отметил, что концерты в других городах состоятся в назначенные даты.
Так, 30 октября Билан планирует выступить в Омске, а первого ноября в Новосибирске.
У победителя конкурса Евровидение-2008 также запланированы шоу в Томске, Ташкенте, Астане и Алматы.
Музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Гастроли Гарика Сукачева по России, запланированные на 2023 год, отменили
4 октября, 17:54
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаДима Билан (Виктор Белан)РоссияТюменьПермьЗнаменитости
 
 
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