https://ria.ru/20231011/bespilotniki-1901906402.html
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 11.10.2023
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
Российская ПВО сбила в Суражском районе Брянской области два украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T06:22
2023-10-11T06:22
2023-10-11T06:26
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
суражский район
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская ПВО сбила в Суражском районе Брянской области два украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал он в Telegram.
https://ria.ru/20231010/bespilotnik-1901738567.html
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брянская область, александр богомаз, суражский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Суражский район, Россия
В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Суражском районе Брянской области два БПЛА