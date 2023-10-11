https://ria.ru/20231011/bespilotniki-1901906402.html

В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника

В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 11.10.2023

В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника

Российская ПВО сбила в Суражском районе Брянской области два украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T06:22

2023-10-11T06:22

2023-10-11T06:26

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

суражский район

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская ПВО сбила в Суражском районе Брянской области два украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал он в Telegram.

https://ria.ru/20231010/bespilotnik-1901738567.html

брянская область

суражский район

россия

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брянская область, александр богомаз, суражский район, россия