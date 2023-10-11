https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1902075773.html

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 11.10.2023

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:10

2023-10-11T17:10

2023-10-11T17:20

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщило о сбитом в 15.30 мск над Брянской областью дроне.

https://ria.ru/20231011/bpla-1901958006.html

брянская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, россия, безопасность