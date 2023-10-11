https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1902075773.html
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 11.10.2023
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:10
2023-10-11T17:10
2023-10-11T17:20
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщило о сбитом в 15.30 мск над Брянской областью дроне.
https://ria.ru/20231011/bpla-1901958006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник через час после предыдущего