https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1902053895.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 11.10.2023
Над Брянской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:09
2023-10-11T16:09
2023-10-11T16:13
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее в среду около 10.00 средствами ПВО РФ был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области.
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область
Над Брянской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью