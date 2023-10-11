https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1902053895.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 11.10.2023

Над Брянской областью сбили беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:09

2023-10-11T16:09

2023-10-11T16:13

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее в среду около 10.00 средствами ПВО РФ был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области.

россия

брянская область

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2023

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россия, брянская область