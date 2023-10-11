https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1902009759.html
Над белгородским селом сбили украинский беспилотник
Над белгородским селом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.10.2023
Над белгородским селом сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит над селом Новопетровка Валуйского округа, при падении он сдетонировал, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:59
2023-10-11T13:59
2023-10-11T13:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над селом Новопетровка Валуйского округа, при падении он сдетонировал, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. "Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал - пострадавших нет", - написал губернатор.Он добавил, что в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор. Валуйский городской округ граничит с ЛНР и Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20231010/obstrel-1901798981.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Над белгородским селом сбили украинский беспилотник
Гладков: над белгородским селом сбили украинский беспилотник, пострадавших нет