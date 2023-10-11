Рейтинг@Mail.ru
Над белгородским селом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1902009759.html
Над белгородским селом сбили украинский беспилотник
Над белгородским селом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.10.2023
Над белгородским селом сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит над селом Новопетровка Валуйского округа, при падении он сдетонировал, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:59
2023-10-11T13:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
БЕЛГОРОД, 11 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над селом Новопетровка Валуйского округа, при падении он сдетонировал, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. "Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал - пострадавших нет", - написал губернатор.Он добавил, что в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор. Валуйский городской округ граничит с ЛНР и Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20231010/obstrel-1901798981.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Над белгородским селом сбили украинский беспилотник

Гладков: над белгородским селом сбили украинский беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над селом Новопетровка Валуйского округа, при падении он сдетонировал, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал - пострадавших нет", - написал губернатор.
Он добавил, что в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор.
Валуйский городской округ граничит с ЛНР и Харьковской областью Украины.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородской области
10 октября, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала