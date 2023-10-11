https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1902009759.html

Над белгородским селом сбили украинский беспилотник

Над белгородским селом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.10.2023

Над белгородским селом сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит над селом Новопетровка Валуйского округа, при падении он сдетонировал, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:59

2023-10-11T13:59

2023-10-11T13:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

БЕЛГОРОД, 11 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над селом Новопетровка Валуйского округа, при падении он сдетонировал, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. "Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал - пострадавших нет", - написал губернатор.Он добавил, что в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор. Валуйский городской округ граничит с ЛНР и Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20231010/obstrel-1901798981.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия