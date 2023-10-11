https://ria.ru/20231011/balticconnector-1902091845.html

У места поломки газопровода Balticconnector нашли "внешние следы"

У места поломки газопровода Balticconnector нашли "внешние следы" - РИА Новости, 12.10.2023

У места поломки газопровода Balticconnector нашли "внешние следы"

Следствие обнаружило "внешние следы" на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector, сообщил представитель Центральной криминальной полиции... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-11T17:52

2023-10-11T17:52

2023-10-12T00:08

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. Следствие обнаружило "внешние следы" на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector, сообщил представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола на брифинге."На данном этапе предварительного расследования основное внимание по-прежнему уделяется техническому обследованию места повреждения и места происшествия, <…> морскому судоходству в этом районе. <…> Кроме того, полиция собирает другую информацию от национальных и международных партнеров. Обзор и анализ данных все еще находятся на начальных этапах. Однако на данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы", — сказал Симола.Криминальная полиция Финляндии проводит расследование совместно с коллегами из Эстонии.Ранее сегодня министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его ведомство располагает фото- и видеоматериалами повреждений газопровода, которые выглядят, "как будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли". Как сообщали СМИ, следствие не исключает, что газопровод мог повредить якорь.Оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье Balticconnector перекрыли из-за необычного падения давления. Во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что в ночь на 8 октября зафиксировали вероятный взрыв в районе расположения газопровода в Балтийском море.Финские пограничники обнаружили в территориальных водах страны место утечки. Центральная криминальная полиция склоняется к версии, что повреждения были нанесены умышленно. Также поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.

https://ria.ru/20231010/vzryvy-1901854684.html

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в мире, balticconnector, финляндия, эстония, балтийское море, ханно певкур, саули ниинисте, петтери орпо