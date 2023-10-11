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У места поломки газопровода Balticconnector нашли "внешние следы" - РИА Новости, 12.10.2023
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17:52 11.10.2023 (обновлено: 00:08 12.10.2023)
https://ria.ru/20231011/balticconnector-1902091845.html
У места поломки газопровода Balticconnector нашли "внешние следы"
У места поломки газопровода Balticconnector нашли "внешние следы" - РИА Новости, 12.10.2023
У места поломки газопровода Balticconnector нашли "внешние следы"
Следствие обнаружило "внешние следы" на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector, сообщил представитель Центральной криминальной полиции... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-11T17:52
2023-10-12T00:08
в мире
balticconnector
финляндия
эстония
балтийское море
ханно певкур
саули ниинисте
петтери орпо
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. Следствие обнаружило "внешние следы" на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector, сообщил представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола на брифинге."На данном этапе предварительного расследования основное внимание по-прежнему уделяется техническому обследованию места повреждения и места происшествия, &lt;…&gt; морскому судоходству в этом районе. &lt;…&gt; Кроме того, полиция собирает другую информацию от национальных и международных партнеров. Обзор и анализ данных все еще находятся на начальных этапах. Однако на данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы", — сказал Симола.Криминальная полиция Финляндии проводит расследование совместно с коллегами из Эстонии.Ранее сегодня министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его ведомство располагает фото- и видеоматериалами повреждений газопровода, которые выглядят, "как будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли". Как сообщали СМИ, следствие не исключает, что газопровод мог повредить якорь.Оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье Balticconnector перекрыли из-за необычного падения давления. Во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что в ночь на 8 октября зафиксировали вероятный взрыв в районе расположения газопровода в Балтийском море.Финские пограничники обнаружили в территориальных водах страны место утечки. Центральная криминальная полиция склоняется к версии, что повреждения были нанесены умышленно. Также поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.
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в мире, balticconnector, финляндия, эстония, балтийское море, ханно певкур, саули ниинисте, петтери орпо
В мире, Balticconnector, Финляндия, Эстония, Балтийское море, Ханно Певкур, Саули Ниинисте, Петтери Орпо
У места поломки газопровода Balticconnector нашли "внешние следы"

Полиция Финляндии нашла в районе поломки Balticconnector "внешние следы"

© Фото : Elering ASУчасток газопровода Balticconnector
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Elering AS
Участок газопровода Balticconnector
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. Следствие обнаружило "внешние следы" на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector, сообщил представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола на брифинге.
«
"На данном этапе предварительного расследования основное внимание по-прежнему уделяется техническому обследованию места повреждения и места происшествия, <…> морскому судоходству в этом районе. <…> Кроме того, полиция собирает другую информацию от национальных и международных партнеров. Обзор и анализ данных все еще находятся на начальных этапах. Однако на данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы", — сказал Симола.
Криминальная полиция Финляндии проводит расследование совместно с коллегами из Эстонии.
Ранее сегодня министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его ведомство располагает фото- и видеоматериалами повреждений газопровода, которые выглядят, "как будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли". Как сообщали СМИ, следствие не исключает, что газопровод мог повредить якорь.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть протяженностью почти 80 километров проходит по дну Балтийского моря. По территории Эстонии по суше пролегают 55 километров трубопровода, по Финляндии — 21 километр. Пропускная способность — 2,6 миллиарда кубометров в год.

Оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье Balticconnector перекрыли из-за необычного падения давления. Во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что в ночь на 8 октября зафиксировали вероятный взрыв в районе расположения газопровода в Балтийском море.
Финские пограничники обнаружили в территориальных водах страны место утечки. Центральная криминальная полиция склоняется к версии, что повреждения были нанесены умышленно. Также поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.
Компрессорная станция морского газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Эстонские сейсмологи не зафиксировали взрывов у газопровода Balticconnector
10 октября, 18:52
 
В миреBalticconnectorФинляндияЭстонияБалтийское мореХанно ПевкурСаули НиинистеПеттери Орпо
 
 
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