https://ria.ru/20231011/balticconnector-1902054620.html

Эксперт оценил возможную роль США в повреждении газопровода Balticconnector

Эксперт оценил возможную роль США в повреждении газопровода Balticconnector - РИА Новости, 11.10.2023

Эксперт оценил возможную роль США в повреждении газопровода Balticconnector

Нельзя исключать, что США могут отвлекать внимание от теракта на "Северных потоках" через диверсии на газопроводе Balticconnector, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:11

2023-10-11T16:11

2023-10-11T16:20

алексей гривач

сеймур херш

владимир путин

северный поток

северный поток — 2

сша

balticconnector

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АЛМА-АТА, 11 окт – РИА Новости. Нельзя исключать, что США могут отвлекать внимание от теракта на "Северных потоках" через диверсии на газопроводе Balticconnector, заявил РИА Новости заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Я не думаю, что у США есть коммерческий интерес к диверсии на этом газопроводе. Рынок этих стран крохотный и не представляет стратегического интереса, в том числе с коммерческой точки зрения. А вот попытаться снять с себя ответственность за теракт на "Северных потоках" или хотя бы отвести внимание от него и попытаться навесить все это "хозяйство" на Россию, почему бы и нет", - сказал эксперт. Гривач подчеркнул, что "такую версию исключать нельзя". Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, кто виноват в терактах на "Северных потоках", заявил, что сначала надо ответить на вопрос, кто в этом заинтересован, по его мнению, это американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20231010/vzryvy-1901854684.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900790628.html

https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901813442.html

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алексей гривач, сеймур херш, владимир путин, северный поток, северный поток — 2, сша, balticconnector