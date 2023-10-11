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Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 11.10.2023 (обновлено: 08:58 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/aviatsiya-1901904039.html
Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ
Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ
Вертолеты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T05:03
2023-10-11T08:58
специальная военная операция на украине
макеевка
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-28
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вертолеты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский."На Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое", — рассказал офицер.Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли два удара по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки.Кроме того, при контрбатарейной борьбе артиллерия "Запада" уничтожила 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация" и два минометных расчета в районах Кисловки и Новоосиновки.Всего ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20231011/ka-52m-1901900875.html
макеевка
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макеевка, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28
Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ

Самолеты и вертолеты группировки "Запад" нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВС России в зоне проведения СВО
Вертолет Ка-52 ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вертолеты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
"На Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое", — рассказал офицер.
Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли два удара по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе артиллерия "Запада" уничтожила 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация" и два минометных расчета в районах Кисловки и Новоосиновки.
Всего ВСУ потеряли:
  • более четырех взводов живой силы;
  • два пикапа;
  • два беспилотных летательных аппарата.
Вертолет Ка-52 пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
03:37
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-28
 
 
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