https://ria.ru/20231011/aviatsiya-1901904039.html

Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ

Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023

Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ

Вертолеты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T05:03

2023-10-11T05:03

2023-10-11T08:58

специальная военная операция на украине

макеевка

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

ми-28

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вертолеты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский."На Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое", — рассказал офицер.Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли два удара по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки.Кроме того, при контрбатарейной борьбе артиллерия "Запада" уничтожила 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация" и два минометных расчета в районах Кисловки и Новоосиновки.Всего ВСУ потеряли:

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макеевка

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макеевка, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28