https://ria.ru/20231011/avianosets-1901893160.html

Пентагон ответил на вопрос об отправке второго авианосца в Средиземное море

Пентагон ответил на вопрос об отправке второго авианосца в Средиземное море - РИА Новости, 11.10.2023

Пентагон ответил на вопрос об отправке второго авианосца в Средиземное море

Пентагон продолжит оценивать варианты размещения американских сил в Средиземном море, сообщил РИА Новости представитель ведомства в ответ на вопрос о... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T00:39

2023-10-11T00:39

2023-10-11T00:39

израиль

средиземное море

сша

джеральд форд

дуайт эйзенхауэр

биньямин нетаньяху

министерство обороны сша

хамас

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Пентагон продолжит оценивать варианты размещения американских сил в Средиземном море, сообщил РИА Новости представитель ведомства в ответ на вопрос о возможности отправки туда второго авианосца. "Министр обороны продолжит анализировать планы по размещению авианосцев "Джеральд Форд" и "Дуайт Эйзенхауэр", чтобы поддерживать необходимый баланс морских возможностей на театрах и поддерживать приоритеты нацбезопасности", - сообщил представитель минобороны США. В Пентагоне отметили, что ударная группа во главе с "Эйзенхауэром" отправится из Виргинии в ближайшие недели, согласно расписанию. Авианосец будет участвовать в учениях под эгидой европейского командования Пентагона. Как сообщалось, американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. СМИ сообщали, что США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 922. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/boepripasy-1901892509.html

https://ria.ru/20231010/pomosch-1901881805.html

израиль

средиземное море

сша

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