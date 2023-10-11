https://ria.ru/20231011/avdeevka-1901958731.html

Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки

Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки - РИА Новости, 11.10.2023

Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки

Российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:28

2023-10-11T11:28

2023-10-11T12:17

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

донецкая народная республика

ян гагин

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Сама авдеевская группировка снабжается по дорогам, которые уже за городом, там несколько дорог разного значения. <...> Наши наступательные действия сейчас в том числе сосредоточены на том, чтобы контролировать подвоз тылового обеспечения украинскому гарнизону. К селу Бердычи только вышли, это не значит, что мы его взяли. Это один из фланговых населенных пунктов, зайдя и контролируя который можно будет контролировать <...> и эти пути снабжения", — пояснил собеседник агентства.По его словам, началась масштабная операция по освобождению Авдеевки. Российские военные планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артемовском."Мы бережем своих бойцов, чтобы не идти в лоб в город", — отметил Гагин.По укрепрайонам ВСУ бьет российская артиллерия, украинские войска вынуждены отступать с отдельных рубежей, а с каких-то позиций они просто бегут, заключил советник.Авдеевка — укрепленный город в ДНР под контролем Киева. С ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр