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Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 11.10.2023 (обновлено: 12:17 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/avdeevka-1901958731.html
Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки
Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки - РИА Новости, 11.10.2023
Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки
Российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:28
2023-10-11T12:17
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. &quot;Сама авдеевская группировка снабжается по дорогам, которые уже за городом, там несколько дорог разного значения. &lt;...&gt; Наши наступательные действия сейчас в том числе сосредоточены на том, чтобы контролировать подвоз тылового обеспечения украинскому гарнизону. К селу Бердычи только вышли, это не значит, что мы его взяли. Это один из фланговых населенных пунктов, зайдя и контролируя который можно будет контролировать &lt;...&gt; и эти пути снабжения&quot;, — пояснил собеседник агентства.По его словам, началась масштабная операция по освобождению Авдеевки. Российские военные планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артемовском."Мы бережем своих бойцов, чтобы не идти в лоб в город", — отметил Гагин.По укрепрайонам ВСУ бьет российская артиллерия, украинские войска вынуждены отступать с отдельных рубежей, а с каких-то позиций они просто бегут, заключил советник.Авдеевка — укрепленный город в ДНР под контролем Киева. С ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
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безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки

Гагин: российские военные подошли к рубежу села Бердычи северо-западнее Авдеевки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в южном секторе спецоперации
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
«

"Сама авдеевская группировка снабжается по дорогам, которые уже за городом, там несколько дорог разного значения. <...> Наши наступательные действия сейчас в том числе сосредоточены на том, чтобы контролировать подвоз тылового обеспечения украинскому гарнизону. К селу Бердычи только вышли, это не значит, что мы его взяли. Это один из фланговых населенных пунктов, зайдя и контролируя который можно будет контролировать <...> и эти пути снабжения", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, началась масштабная операция по освобождению Авдеевки. Российские военные планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артемовском.
"Мы бережем своих бойцов, чтобы не идти в лоб в город", — отметил Гагин.
По укрепрайонам ВСУ бьет российская артиллерия, украинские войска вынуждены отступать с отдельных рубежей, а с каких-то позиций они просто бегут, заключил советник.
Авдеевка — укрепленный город в ДНР под контролем Киева. С ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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