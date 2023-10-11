https://ria.ru/20231011/avdeevka-1901922324.html
В Раде признали сложную ситуацию в районе Авдеевки
В Раде признали сложную ситуацию в районе Авдеевки - РИА Новости, 11.10.2023
В Раде признали сложную ситуацию в районе Авдеевки
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал ситуацию в подконтрольной Киеву Авдеевке очень сложной и призвал направить туда срочно все силы. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:25
2023-10-11T09:25
2023-10-11T10:17
специальная военная операция на украине
авдеевка
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал ситуацию в подконтрольной Киеву Авдеевке очень сложной и призвал направить туда срочно все силы. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин во вторник сообщил, что российские военные продвинулись в Авдеевке, за сутки уничтожено как минимум два укрепрайона противника, потери Киева - до 100 погибших и раненых. "В Авдеевке очень сложная ситуация... Нужно все туда и срочно", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Авдеевка - северный пригород Донецка, который за последние семь лет был превращен украинскими силовиками в мощный укрепрайон.
https://ria.ru/20231011/desantniki-1901919132.html
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, алексей гончаренко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
В Раде признали сложную ситуацию в районе Авдеевки
Депутат Рады назвал ситуацию в подконтрольной Киеву Авдеевке очень сложной