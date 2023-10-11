https://ria.ru/20231011/aurus-1901970890.html
Стала известна дата начала производства обновленной версии Aurus Senat
Стала известна дата начала производства обновленной версии Aurus Senat - РИА Новости, 11.10.2023
Стала известна дата начала производства обновленной версии Aurus Senat
Производство новой рестайлинговой версии российского автомобиля класса люкс Aurus Senat планируется начать в мае 2024 года, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:04
2023-10-11T12:04
2023-10-11T12:04
экономика
авто
оаэ
россия
денис мантуров
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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СОЧИ, 11 окт - РИА Новости. Производство новой рестайлинговой версии российского автомобиля класса люкс Aurus Senat планируется начать в мае 2024 года, сообщил журналистам вице-премьер-глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В следующем году в мае будет запущено производство обновленной версии автомобиля", - сказал он, отвечая на вопрос про Aurus Senat в кулуарах форума "Микроэлектроника". Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало на заводе в Елабуге в конце мая 2021 года. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
https://ria.ru/20230823/atom-1891648397.html
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экономика, авто, оаэ, россия, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, ОАЭ, Россия, Денис Мантуров, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Стала известна дата начала производства обновленной версии Aurus Senat
Мантуров: производство обновленной версии Aurus Senat начнется в мае 2024 года