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США опасаются атак на свои войска на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023
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20:15 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/ataki-1902124192.html
США опасаются атак на свои войска на Ближнем Востоке
США опасаются атак на свои войска на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023
США опасаются атак на свои войска на Ближнем Востоке
США опасаются нападений на свои подразделения на Ближнем Востоке на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T20:15
2023-10-11T20:15
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США опасаются нападений на свои подразделения на Ближнем Востоке на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных представителей Пентагона. "Чиновники минобороны особенно обеспокоены тем, что проиранские ополченцы в Ираке и Сирии или иранские силы в Персидском заливе смогут воспользоваться нестабильностью в регионе для нападения на американские или партнерские силы, действующие в этих двух странах, как они и делали раньше", - пишет издание, ссылаясь на двоих представителей оборонного ведомства. Представитель американской военной операции по противодействию ИГИЛ* в Сирии и Ираке Джеффри Кармайкл сказал изданию, что подразделения США на Ближнем Востоке знают о злодеях, намеренных "извлечь выгоду из конфликтов и нестабильности в регионе". Politico уточняет, что в Сирии со времен администрации Трампа находятся около 900 военных. В Ираке - около 2,5 тысяч американских солдат, которые консультируют местных военных. "Проиранские ополченцы периодически нападали на американские войска в обеих странах на протяжении многих лет, в том числе в марте", - добавляет газета. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20231011/ssha-1902067756.html
https://ria.ru/20231011/ataka-1902117687.html
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в мире, израиль, россия, сша, исраэль кац, исмаил хания, биньямин нетаньяху, хамас, оон, politico, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Исраэль Кац, Исмаил Хания, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Politico, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США опасаются атак на свои войска на Ближнем Востоке

Politico: США боятся атак на свои войска на Ближнем Востоке из-за эскалации

© Фото : DODПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : DOD
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США опасаются нападений на свои подразделения на Ближнем Востоке на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.
«
"Чиновники минобороны особенно обеспокоены тем, что проиранские ополченцы в Ираке и Сирии или иранские силы в Персидском заливе смогут воспользоваться нестабильностью в регионе для нападения на американские или партнерские силы, действующие в этих двух странах, как они и делали раньше", - пишет издание, ссылаясь на двоих представителей оборонного ведомства.
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Представитель американской военной операции по противодействию ИГИЛ* в Сирии и Ираке Джеффри Кармайкл сказал изданию, что подразделения США на Ближнем Востоке знают о злодеях, намеренных "извлечь выгоду из конфликтов и нестабильности в регионе".
Politico уточняет, что в Сирии со времен администрации Трампа находятся около 900 военных. В Ираке - около 2,5 тысяч американских солдат, которые консультируют местных военных.
«
"Проиранские ополченцы периодически нападали на американские войска в обеих странах на протяжении многих лет, в том числе в марте", - добавляет газета.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
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Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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В миреИзраильРоссияСШАИсраэль КацИсмаил ХанияБиньямин НетаньяхуХамасООНPoliticoОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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