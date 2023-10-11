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Нарышкин: украинских боевиков готовят для атак на атомные объекты в России - РИА Новости, 11.10.2023
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11:32 11.10.2023 (обновлено: 11:55 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/ataki-1901959748.html
Нарышкин: украинских боевиков готовят для атак на атомные объекты в России
Нарышкин: украинских боевиков готовят для атак на атомные объекты в России - РИА Новости, 11.10.2023
Нарышкин: украинских боевиков готовят для атак на атомные объекты в России
Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России, заявил журналистам директор... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:32
2023-10-11T11:55
сергей нарышкин
снг
россия
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БАКУ, 11 окт – РИА Новости. Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетике Российской Федерации. Это было установлено. Такие акты, конечно, были предотвращены нашими специальными службами... Были попытки нанести ущерб Курской, Смоленской, Запорожской атомным электростанциям", - сказал он в кулуарах 53-го заседания совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран СНГ.
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сергей нарышкин, снг, россия
Сергей Нарышкин, СНГ, Россия
Нарышкин: украинских боевиков готовят для атак на атомные объекты в России

Нарышкин: Запад готовит украинских боевиков для атак на атомные объекты в России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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БАКУ, 11 окт – РИА Новости. Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетике Российской Федерации. Это было установлено. Такие акты, конечно, были предотвращены нашими специальными службами... Были попытки нанести ущерб Курской, Смоленской, Запорожской атомным электростанциям", - сказал он в кулуарах 53-го заседания совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран СНГ.
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Вчера, 10:33
 
Сергей НарышкинСНГРоссия
 
 
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