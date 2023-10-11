https://ria.ru/20231011/ataki-1901959748.html

Нарышкин: украинских боевиков готовят для атак на атомные объекты в России

Нарышкин: украинских боевиков готовят для атак на атомные объекты в России - РИА Новости, 11.10.2023

Нарышкин: украинских боевиков готовят для атак на атомные объекты в России

Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России, заявил журналистам директор... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:32

2023-10-11T11:32

2023-10-11T11:55

сергей нарышкин

снг

россия

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БАКУ, 11 окт – РИА Новости. Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетике Российской Федерации. Это было установлено. Такие акты, конечно, были предотвращены нашими специальными службами... Были попытки нанести ущерб Курской, Смоленской, Запорожской атомным электростанциям", - сказал он в кулуарах 53-го заседания совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран СНГ.

https://ria.ru/20231011/drg-1901935727.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей нарышкин, снг, россия