Нарышкин: украинских боевиков готовят для атак на атомные объекты в России
Нарышкин: Запад готовит украинских боевиков для атак на атомные объекты в России
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
БАКУ, 11 окт – РИА Новости. Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетике Российской Федерации. Это было установлено. Такие акты, конечно, были предотвращены нашими специальными службами... Были попытки нанести ущерб Курской, Смоленской, Запорожской атомным электростанциям", - сказал он в кулуарах 53-го заседания совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран СНГ.