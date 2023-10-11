https://ria.ru/20231011/ataka-1901923811.html

Украинский дрон атаковал Каменку-Днепровскую

Украинский дрон атаковал Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 11.10.2023

Украинский дрон атаковал Каменку-Днепровскую

Украинская армия совершила атаку на город Каменка-Днепровская с помощью ударного беспилотника, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:39

2023-10-11T09:39

2023-10-11T09:39

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 11 окт - РИА Новости. Украинская армия совершила атаку на город Каменка-Днепровская с помощью ударного беспилотника, сообщили в администрации Запорожской области. "В 7.00 по московскому времени по Каменке-Днепровской боевики ВСУ нанесли удар, сбросив с БПЛА взрывное устройство на улице Усачева около здания, где расположен паспортный стол", - сообщили в администрации. По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20231011/obstrely-1901922785.html

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия