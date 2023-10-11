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Украинский дрон атаковал Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/ataka-1901923811.html
Украинский дрон атаковал Каменку-Днепровскую
Украинский дрон атаковал Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 11.10.2023
Украинский дрон атаковал Каменку-Днепровскую
Украинская армия совершила атаку на город Каменка-Днепровская с помощью ударного беспилотника, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:39
2023-10-11T09:39
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 11 окт - РИА Новости. Украинская армия совершила атаку на город Каменка-Днепровская с помощью ударного беспилотника, сообщили в администрации Запорожской области. "В 7.00 по московскому времени по Каменке-Днепровской боевики ВСУ нанесли удар, сбросив с БПЛА взрывное устройство на улице Усачева около здания, где расположен паспортный стол", - сообщили в администрации. По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений нет.
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запорожская область
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Дарья Буймова
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский дрон атаковал Каменку-Днепровскую

ВСУ совершили атаку на Каменку-Днепровскую с помощью ударного беспилотника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколки БПЛА
Осколки БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 11 окт - РИА Новости. Украинская армия совершила атаку на город Каменка-Днепровская с помощью ударного беспилотника, сообщили в администрации Запорожской области.
"В 7.00 по московскому времени по Каменке-Днепровской боевики ВСУ нанесли удар, сбросив с БПЛА взрывное устройство на улице Усачева около здания, где расположен паспортный стол", - сообщили в администрации.
По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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