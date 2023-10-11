https://ria.ru/20231011/ataka-1901923811.html
Украинский дрон атаковал Каменку-Днепровскую
Украинский дрон атаковал Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 11.10.2023
Украинский дрон атаковал Каменку-Днепровскую
Украинская армия совершила атаку на город Каменка-Днепровская с помощью ударного беспилотника, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:39
2023-10-11T09:39
2023-10-11T09:39
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 11 окт - РИА Новости. Украинская армия совершила атаку на город Каменка-Днепровская с помощью ударного беспилотника, сообщили в администрации Запорожской области. "В 7.00 по московскому времени по Каменке-Днепровской боевики ВСУ нанесли удар, сбросив с БПЛА взрывное устройство на улице Усачева около здания, где расположен паспортный стол", - сообщили в администрации. По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20231011/obstrely-1901922785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский дрон атаковал Каменку-Днепровскую
ВСУ совершили атаку на Каменку-Днепровскую с помощью ударного беспилотника