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Шеф Пентагона заявил, что США пока нечего сказать о передаче Киеву ATACMS - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 11.10.2023 (обновлено: 18:39 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/atacms-1902103901.html
Шеф Пентагона заявил, что США пока нечего сказать о передаче Киеву ATACMS
Шеф Пентагона заявил, что США пока нечего сказать о передаче Киеву ATACMS - РИА Новости, 11.10.2023
Шеф Пентагона заявил, что США пока нечего сказать о передаче Киеву ATACMS
США пока нечего объявить о возможности передаче Киеву ракет ATACMS, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:32
2023-10-11T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
сша
министерство обороны сша
украина
ллойд остин
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США пока нечего объявить о возможности передаче Киеву ракет ATACMS, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."На сегодняшний день мне нечего объявить по поводу ATACMS", - сказал Остин журналистам по итогам заседания контактной группы западных союзников Украины.Ранее американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, сша, министерство обороны сша, украина, ллойд остин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Министерство обороны США, Украина, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шеф Пентагона заявил, что США пока нечего сказать о передаче Киеву ATACMS

Остин: США пока нечего сказать о передаче Киеву ATACMS

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США пока нечего объявить о возможности передаче Киеву ракет ATACMS, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"На сегодняшний день мне нечего объявить по поводу ATACMS", - сказал Остин журналистам по итогам заседания контактной группы западных союзников Украины.
Ранее американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Владимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Ударили по позициям Зеленского. СМИ раскрыли, что США сделали Киеву
1 октября, 09:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМинистерство обороны СШАУкраинаЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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