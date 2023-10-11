https://ria.ru/20231011/atacms-1902103901.html

Шеф Пентагона заявил, что США пока нечего сказать о передаче Киеву ATACMS

Шеф Пентагона заявил, что США пока нечего сказать о передаче Киеву ATACMS - РИА Новости, 11.10.2023

Шеф Пентагона заявил, что США пока нечего сказать о передаче Киеву ATACMS

США пока нечего объявить о возможности передаче Киеву ракет ATACMS, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:32

2023-10-11T18:32

2023-10-11T18:39

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США пока нечего объявить о возможности передаче Киеву ракет ATACMS, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."На сегодняшний день мне нечего объявить по поводу ATACMS", - сказал Остин журналистам по итогам заседания контактной группы западных союзников Украины.Ранее американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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Кирилл Волков

в мире, сша, министерство обороны сша, украина, ллойд остин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр