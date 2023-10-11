https://ria.ru/20231011/ashdod-1902004946.html

В израильском Ашдоде зазвучали сирены

В израильском Ашдоде зазвучали сирены - РИА Новости, 11.10.2023

В израильском Ашдоде зазвучали сирены

Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ашдод в южном округе Израиля, заявила армия обороны Израиля в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:39

2023-10-11T13:39

2023-10-11T13:52

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израиль

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ашдод в южном округе Израиля, заявила армия обороны Израиля в Telegram-канале."Сирены звучат в городе Ашдод", - говорится в сообщении армии.Город Ашдод расположен в 43 километрах от Тель-Авива, в нем проживают около 220 тысяч человек.

https://ria.ru/20231011/khamas-1901996735.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ашдод, израиль