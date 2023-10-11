https://ria.ru/20231011/ashdod-1902004946.html
В израильском Ашдоде зазвучали сирены
В израильском Ашдоде зазвучали сирены - РИА Новости, 11.10.2023
В израильском Ашдоде зазвучали сирены
Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ашдод в южном округе Израиля, заявила армия обороны Израиля в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:39
2023-10-11T13:39
2023-10-11T13:52
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ашдод в южном округе Израиля, заявила армия обороны Израиля в Telegram-канале."Сирены звучат в городе Ашдод", - говорится в сообщении армии.Город Ашдод расположен в 43 километрах от Тель-Авива, в нем проживают около 220 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашдод, израиль
В израильском Ашдоде зазвучали сирены
В израильском Ашдоде зазвучали сирены воздушной тревоги
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ашдод в южном округе Израиля, заявила армия обороны Израиля в Telegram-канале
.
"Сирены звучат в городе Ашдод", - говорится в сообщении армии.
Город Ашдод расположен в 43 километрах от Тель-Авива
, в нем проживают около 220 тысяч человек.
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