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"Армии не будет": в США вынесли приговор ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
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12:48 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/armiya-1901986895.html
"Армии не будет": в США вынесли приговор ВСУ
"Армии не будет": в США вынесли приговор ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
"Армии не будет": в США вынесли приговор ВСУ
Армию Украины ждет неминуемый крах в течение года, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:48
2023-10-11T12:48
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
скотт риттер
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Армию Украины ждет неминуемый крах в течение года, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector."Украинской армии не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем. Я действительно считаю, что Россия скоро закончит этот конфликт. Мы видим, что ВСУ в упадке", – поделился он своим мнением.Риттер подчеркнул, что западная поддержка уже не поможет Украине, так как у ВСУ время на исходе.Накануне Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 признался, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии.
https://ria.ru/20231011/udary-1901926331.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, скотт риттер
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Скотт Риттер
"Армии не будет": в США вынесли приговор ВСУ

Экс-разведчик Риттер: ВСУ ожидает крах в течение года

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Армию Украины ждет неминуемый крах в течение года, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
"Украинской армии не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем. Я действительно считаю, что Россия скоро закончит этот конфликт. Мы видим, что ВСУ в упадке", – поделился он своим мнением.
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАСкотт Риттер
 
 
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