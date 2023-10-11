https://ria.ru/20231011/armiya-1901986895.html

"Армии не будет": в США вынесли приговор ВСУ

"Армии не будет": в США вынесли приговор ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023

"Армии не будет": в США вынесли приговор ВСУ

Армию Украины ждет неминуемый крах в течение года, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:48

2023-10-11T12:48

2023-10-11T12:48

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

скотт риттер

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Армию Украины ждет неминуемый крах в течение года, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector."Украинской армии не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем. Я действительно считаю, что Россия скоро закончит этот конфликт. Мы видим, что ВСУ в упадке", – поделился он своим мнением.Риттер подчеркнул, что западная поддержка уже не поможет Украине, так как у ВСУ время на исходе.Накануне Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 признался, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии.

https://ria.ru/20231011/udary-1901926331.html

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