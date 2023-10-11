https://ria.ru/20231011/argentina-1901898833.html

Аргентинский дипломат назвал условие вступления страны в БРИКС

Аргентинский дипломат назвал условие вступления страны в БРИКС - РИА Новости, 11.10.2023

Аргентинский дипломат назвал условие вступления страны в БРИКС

Аргентина в случае победы кандидата в президенты от правящей партии Серхио Массы продолжит политику действующих властей и вступит в БРИКС, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T02:28

2023-10-11T02:28

2023-10-11T02:28

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт - РИА Новости. Аргентина в случае победы кандидата в президенты от правящей партии Серхио Массы продолжит политику действующих властей и вступит в БРИКС, сообщил журналистам посол Аргентины в Швейцарии, советник Массы по внешней политике и, возможно, его будущий глава МИД Густаво Мартинес Пандиани. "БРИКС - да, это не каприз. Несерьёзно говорить, что мы не будем за одним столом (переговоров), где находятся... страны, основные для нашего экспорта", - сказал он. Посол подчеркнул, что Аргентине нужно больше рынков и партнеров. "Нет логики в том, чтобы исключить возможность большего числа рынков и партнеров (для страны)", - сказал он. Ранее другие кандидаты в президенты Аргентины - крайне правый политик Хавьер Милей и экс-министр безопасности Патрисия Буллрич - высказались против вступления страны в БРИКС с 1 января 2024 года. Выборы президента пройдут 22 октября.

https://ria.ru/20231003/konferentsiya-1900079928.html

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аргентина, швейцария, брикс, в мире