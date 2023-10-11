https://ria.ru/20231011/almazy-1902038292.html

Премьер Бельгии высказался о возможных санкциях против российских алмазов

Премьер Бельгии высказался о возможных санкциях против российских алмазов - РИА Новости, 11.10.2023

Премьер Бельгии высказался о возможных санкциях против российских алмазов

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что ЕС и G7 "близки" к созданию системы,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:22

2023-10-11T15:22

2023-10-11T15:22

россия

брюссель

александр де кроо

владимир путин

g7

евросоюз

бельгия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/61/1526726155_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_025add5a359ca2b9f002c929b800d645.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что ЕС и G7 "близки" к созданию системы, которая позволит ввести санкции против российских алмазов. "Бельгия играет важную роль в мировой торговле алмазами. Мы хотим, чтобы российских алмазов более не было на рынке. Лучший способ добиться этого - создать систему отслеживания происхождения. Мы делаем это совместно с "Большой семеркой" и ЕС. Мы приблизились к созданию этой системы", - сказал он. Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900543863.html

россия

брюссель

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брюссель, александр де кроо, владимир путин, g7, евросоюз, бельгия