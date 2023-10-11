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Премьер Бельгии высказался о возможных санкциях против российских алмазов - РИА Новости, 11.10.2023
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15:22 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/almazy-1902038292.html
Премьер Бельгии высказался о возможных санкциях против российских алмазов
Премьер Бельгии высказался о возможных санкциях против российских алмазов - РИА Новости, 11.10.2023
Премьер Бельгии высказался о возможных санкциях против российских алмазов
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что ЕС и G7 "близки" к созданию системы,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:22
2023-10-11T15:22
россия
брюссель
александр де кроо
владимир путин
g7
евросоюз
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что ЕС и G7 "близки" к созданию системы, которая позволит ввести санкции против российских алмазов. "Бельгия играет важную роль в мировой торговле алмазами. Мы хотим, чтобы российских алмазов более не было на рынке. Лучший способ добиться этого - создать систему отслеживания происхождения. Мы делаем это совместно с "Большой семеркой" и ЕС. Мы приблизились к созданию этой системы", - сказал он. Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, брюссель, александр де кроо, владимир путин, g7, евросоюз, бельгия
Россия, Брюссель, Александр де Кроо, Владимир Путин, G7, Евросоюз, Бельгия
Премьер Бельгии высказался о возможных санкциях против российских алмазов

Премьер Бельгии: ЕС и G7 близки к введению санкций против российских алмазов

© Фото : Petra Diamonds LimitedАлмаз
Алмаз - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Petra Diamonds Limited
Алмаз. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что ЕС и G7 "близки" к созданию системы, которая позволит ввести санкции против российских алмазов.
"Бельгия играет важную роль в мировой торговле алмазами. Мы хотим, чтобы российских алмазов более не было на рынке. Лучший способ добиться этого - создать систему отслеживания происхождения. Мы делаем это совместно с "Большой семеркой" и ЕС. Мы приблизились к созданию этой системы", - сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Вена - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Санкции ЕС против России достигли пика абсурдности, заявил постпред в Вене
4 октября, 20:23
 
РоссияБрюссельАлександр де КрооВладимир ПутинG7ЕвросоюзБельгия
 
 
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