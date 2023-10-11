https://ria.ru/20231011/afganistan-1901937213.html
США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане, заявили в ФСБ
США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.10.2023
США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане, заявили в ФСБ
Спецслужбы США и Великобритании играют ведущую роль в дестабилизации ситуации в Афганистане, вносят раскол в руководство "Талибана"*, заявил председатель Совета РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:42
2023-10-11T10:42
2023-10-11T10:42
в мире
сша
великобритания
афганистан
александр бортников
талибан
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Спецслужбы США и Великобритании играют ведущую роль в дестабилизации ситуации в Афганистане, вносят раскол в руководство "Талибана"*, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. "Ведущую роль в дестабилизации обстановки на афганском направлении играют американские и британские спецслужбы. ЦРУ и МI6 восстанавливают свое разведывательное присутствие в ряде ключевых провинций", - констатировал Бортников, выступая в среду на заседании СОРБ в Баку. "Одновременно они продолжают вносить раскол в руководство движения "Талибан"*. Срывают усилия Кабула по восстановлению национальной экономики и реализации инфраструктурных проектов с участием третьих стран", - добавил он. По его словам, "рассматривается вопрос о возвращении в страну американских баз".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20231003/afganistan-1900302550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, афганистан, александр бортников, талибан, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Великобритания, Афганистан, Александр Бортников, Талибан, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане, заявили в ФСБ
Бортников: спецслужбы США и Британии дестабилизируют обстановку в Афганистане