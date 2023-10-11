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США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.10.2023
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10:42 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/afganistan-1901937213.html
США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане, заявили в ФСБ
США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.10.2023
США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане, заявили в ФСБ
Спецслужбы США и Великобритании играют ведущую роль в дестабилизации ситуации в Афганистане, вносят раскол в руководство "Талибана"*, заявил председатель Совета РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:42
2023-10-11T10:42
в мире
сша
великобритания
афганистан
александр бортников
талибан
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Спецслужбы США и Великобритании играют ведущую роль в дестабилизации ситуации в Афганистане, вносят раскол в руководство "Талибана"*, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. "Ведущую роль в дестабилизации обстановки на афганском направлении играют американские и британские спецслужбы. ЦРУ и МI6 восстанавливают свое разведывательное присутствие в ряде ключевых провинций", - констатировал Бортников, выступая в среду на заседании СОРБ в Баку. "Одновременно они продолжают вносить раскол в руководство движения "Талибан"*. Срывают усилия Кабула по восстановлению национальной экономики и реализации инфраструктурных проектов с участием третьих стран", - добавил он. По его словам, "рассматривается вопрос о возвращении в страну американских баз".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, сша, великобритания, афганистан, александр бортников, талибан, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Великобритания, Афганистан, Александр Бортников, Талибан, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане, заявили в ФСБ

Бортников: спецслужбы США и Британии дестабилизируют обстановку в Афганистане

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный в аэропорту Кабула
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Американский военный в аэропорту Кабула. Архивное фото
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Спецслужбы США и Великобритании играют ведущую роль в дестабилизации ситуации в Афганистане, вносят раскол в руководство "Талибана"*, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.
"Ведущую роль в дестабилизации обстановки на афганском направлении играют американские и британские спецслужбы. ЦРУ и МI6 восстанавливают свое разведывательное присутствие в ряде ключевых провинций", - констатировал Бортников, выступая в среду на заседании СОРБ в Баку.
"Одновременно они продолжают вносить раскол в руководство движения "Талибан"*. Срывают усилия Кабула по восстановлению национальной экономики и реализации инфраструктурных проектов с участием третьих стран", - добавил он.
По его словам, "рассматривается вопрос о возвращении в страну американских баз".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Бойцы Талибана* - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
СМИ: на северо-востоке Афганистана ликвидировали ячейку ИГ**
3 октября, 22:51
 
В миреСШАВеликобританияАфганистанАлександр БортниковТалибанСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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