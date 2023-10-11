https://ria.ru/20231011/afganistan-1901937213.html

США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане, заявили в ФСБ

США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.10.2023

США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане, заявили в ФСБ

Спецслужбы США и Великобритании играют ведущую роль в дестабилизации ситуации в Афганистане, вносят раскол в руководство "Талибана"*, заявил председатель Совета РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:42

2023-10-11T10:42

2023-10-11T10:42

в мире

сша

великобритания

афганистан

александр бортников

талибан

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5882165fa51a3527975383645a0682d6.jpg

БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Спецслужбы США и Великобритании играют ведущую роль в дестабилизации ситуации в Афганистане, вносят раскол в руководство "Талибана"*, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. "Ведущую роль в дестабилизации обстановки на афганском направлении играют американские и британские спецслужбы. ЦРУ и МI6 восстанавливают свое разведывательное присутствие в ряде ключевых провинций", - констатировал Бортников, выступая в среду на заседании СОРБ в Баку. "Одновременно они продолжают вносить раскол в руководство движения "Талибан"*. Срывают усилия Кабула по восстановлению национальной экономики и реализации инфраструктурных проектов с участием третьих стран", - добавил он. По его словам, "рассматривается вопрос о возвращении в страну американских баз".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20231003/afganistan-1900302550.html

сша

великобритания

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, великобритания, афганистан, александр бортников, талибан, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)