https://ria.ru/20231011/aes-1902029995.html

Путин не исключил кооперации в строительстве АЭС за рубежом

Путин не исключил кооперации в строительстве АЭС за рубежом - РИА Новости, 11.10.2023

Путин не исключил кооперации в строительстве АЭС за рубежом

Россия в строительстве АЭС полностью независима, однако она не против участия третьих стран в строительстве российских атомных электростанций за рубежом, заявил РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:56

2023-10-11T14:56

2023-10-11T15:20

россия

экономика

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия в строительстве АЭС полностью независима, однако она не против участия третьих стран в строительстве российских атомных электростанций за рубежом, заявил президент России Владимир Путин."И на этапе создания, и при сопровождении АЭС Россия полностью технологически независима, при этом мы не против участия компаний из третьих стран в строительстве атомных электростанций нашего дизайна", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20231011/aes-1901962828.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин