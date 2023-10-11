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Путин не исключил кооперации в строительстве АЭС за рубежом - РИА Новости, 11.10.2023
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14:56 11.10.2023 (обновлено: 15:20 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/aes-1902029995.html
Путин не исключил кооперации в строительстве АЭС за рубежом
Путин не исключил кооперации в строительстве АЭС за рубежом - РИА Новости, 11.10.2023
Путин не исключил кооперации в строительстве АЭС за рубежом
Россия в строительстве АЭС полностью независима, однако она не против участия третьих стран в строительстве российских атомных электростанций за рубежом, заявил РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:56
2023-10-11T15:20
россия
экономика
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия в строительстве АЭС полностью независима, однако она не против участия третьих стран в строительстве российских атомных электростанций за рубежом, заявил президент России Владимир Путин."И на этапе создания, и при сопровождении АЭС Россия полностью технологически независима, при этом мы не против участия компаний из третьих стран в строительстве атомных электростанций нашего дизайна", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
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россия, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин
Россия, Экономика, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Владимир Путин
Путин не исключил кооперации в строительстве АЭС за рубежом

Путин: Россия не против участия третьих стран в строительстве АЭС за рубежом

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия в строительстве АЭС полностью независима, однако она не против участия третьих стран в строительстве российских атомных электростанций за рубежом, заявил президент России Владимир Путин.
"И на этапе создания, и при сопровождении АЭС Россия полностью технологически независима, при этом мы не против участия компаний из третьих стран в строительстве атомных электростанций нашего дизайна", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
1-й энергоблок строящейся атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Вчера, 11:44
 
РоссияЭкономикаФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Владимир Путин
 
 
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