https://ria.ru/20231011/aes-1901989637.html

В Минске назвали Белорусскую АЭС важным элементом "зеленой повестки"

В Минске назвали Белорусскую АЭС важным элементом "зеленой повестки" - РИА Новости, 11.10.2023

В Минске назвали Белорусскую АЭС важным элементом "зеленой повестки"

Белорусская атомная электростанция является важным элементом в реализации "зеленой повестки" в энергетическом секторе, заявил министр энергетики Белоруссии... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:00

2023-10-11T13:00

2023-10-11T13:00

экономика

белоруссия

москва

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

минск

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Белорусская атомная электростанция является важным элементом в реализации "зеленой повестки" в энергетическом секторе, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. "Важный элемент в "зеленой повестке" составляет Белорусская атомная электростанция, построенная государственной корпорацией "Росатом" по самым современным высоким требованиям безопасности. Атомная станция – это не только укрепление энергетической самостоятельности страны (так как будет ежегодно вырабатываться порядка 18 миллиардов киловатт-часов электрической энергии; это более 40% удовлетворения потребности страны в этом виде энергоресурса), но и вклад в общее дело по смещению изменений климата за счет снижения выбросов парниковых газов", - сказал Каранкевич, выступая на форуме Российской энергетической недели в Москве. Он добавил, что по итогам 2023 года доля энергии, вырабатываемой на БелАЭС, в общем производстве электричества в Белоруссии ожидается на уровне 25%. С момента включения первого энергоблока БелАЭС уже произведено более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что эквивалентно снижению примерно на 5,3 миллиарда кубометров природного газа на производство энергии и снижению выбросов парниковых газов в атмосферу в объеме 9 миллионов тонн. Также глава Минэнерго отметил, что Белоруссия следует общемировым трендам по переходу к зеленой экономике. "Беларусь следует общемировым трендам по переходу к зеленой экономике и низкоуглеродному развитию. Это закреплено в важнейших программных документах, в том числе в концепции энергетической безопасности страны и национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года", - сказал Каранкевич в ходе выступления на форуме Российской энергетической недели в Москве.Министр также отметил, что особое внимание в энергетической отрасли Белоруссии уделяется реализации и внедрению низкоуглеродных технологий, модернизации сетевой инфраструктуры, автоматизации и цифровизации производственных процессов, а БелАЭС - это мощный импульс для развития новых перспективных "зеленых" направлений экономики, таких как энергоемкие производства, строительство многоквартирных домов с использованием электроэнергии для отопления и подогрева воды, электротранспорт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока электростанции, и он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии. В настоящее время блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию, осенью его планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230811/aes-1889528813.html

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

https://ria.ru/20231007/energetika-1901152802.html

белоруссия

москва

минск

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экономика, белоруссия, москва, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), минск