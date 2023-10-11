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В Минске назвали Белорусскую АЭС важным элементом "зеленой повестки" - РИА Новости, 11.10.2023
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13:00 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/aes-1901989637.html
В Минске назвали Белорусскую АЭС важным элементом "зеленой повестки"
В Минске назвали Белорусскую АЭС важным элементом "зеленой повестки" - РИА Новости, 11.10.2023
В Минске назвали Белорусскую АЭС важным элементом "зеленой повестки"
Белорусская атомная электростанция является важным элементом в реализации "зеленой повестки" в энергетическом секторе, заявил министр энергетики Белоруссии... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:00
2023-10-11T13:00
экономика
белоруссия
москва
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
минск
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Белорусская атомная электростанция является важным элементом в реализации "зеленой повестки" в энергетическом секторе, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. "Важный элемент в "зеленой повестке" составляет Белорусская атомная электростанция, построенная государственной корпорацией "Росатом" по самым современным высоким требованиям безопасности. Атомная станция – это не только укрепление энергетической самостоятельности страны (так как будет ежегодно вырабатываться порядка 18 миллиардов киловатт-часов электрической энергии; это более 40% удовлетворения потребности страны в этом виде энергоресурса), но и вклад в общее дело по смещению изменений климата за счет снижения выбросов парниковых газов", - сказал Каранкевич, выступая на форуме Российской энергетической недели в Москве. Он добавил, что по итогам 2023 года доля энергии, вырабатываемой на БелАЭС, в общем производстве электричества в Белоруссии ожидается на уровне 25%. С момента включения первого энергоблока БелАЭС уже произведено более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что эквивалентно снижению примерно на 5,3 миллиарда кубометров природного газа на производство энергии и снижению выбросов парниковых газов в атмосферу в объеме 9 миллионов тонн. Также глава Минэнерго отметил, что Белоруссия следует общемировым трендам по переходу к зеленой экономике. "Беларусь следует общемировым трендам по переходу к зеленой экономике и низкоуглеродному развитию. Это закреплено в важнейших программных документах, в том числе в концепции энергетической безопасности страны и национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года", - сказал Каранкевич в ходе выступления на форуме Российской энергетической недели в Москве.Министр также отметил, что особое внимание в энергетической отрасли Белоруссии уделяется реализации и внедрению низкоуглеродных технологий, модернизации сетевой инфраструктуры, автоматизации и цифровизации производственных процессов, а БелАЭС - это мощный импульс для развития новых перспективных "зеленых" направлений экономики, таких как энергоемкие производства, строительство многоквартирных домов с использованием электроэнергии для отопления и подогрева воды, электротранспорт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока электростанции, и он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии. В настоящее время блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию, осенью его планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230811/aes-1889528813.html
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экономика, белоруссия, москва, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), минск
Экономика, Белоруссия, Москва, Белорусская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Минск
В Минске назвали Белорусскую АЭС важным элементом "зеленой повестки"

Каранкевич назвал Белорусскую АЭС важным элементом в реализации зеленой повестки

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Белорусская атомная электростанция является важным элементом в реализации "зеленой повестки" в энергетическом секторе, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
"Важный элемент в "зеленой повестке" составляет Белорусская атомная электростанция, построенная государственной корпорацией "Росатом" по самым современным высоким требованиям безопасности. Атомная станция – это не только укрепление энергетической самостоятельности страны (так как будет ежегодно вырабатываться порядка 18 миллиардов киловатт-часов электрической энергии; это более 40% удовлетворения потребности страны в этом виде энергоресурса), но и вклад в общее дело по смещению изменений климата за счет снижения выбросов парниковых газов", - сказал Каранкевич, выступая на форуме Российской энергетической недели в Москве.
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Он добавил, что по итогам 2023 года доля энергии, вырабатываемой на БелАЭС, в общем производстве электричества в Белоруссии ожидается на уровне 25%. С момента включения первого энергоблока БелАЭС уже произведено более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что эквивалентно снижению примерно на 5,3 миллиарда кубометров природного газа на производство энергии и снижению выбросов парниковых газов в атмосферу в объеме 9 миллионов тонн.
Также глава Минэнерго отметил, что Белоруссия следует общемировым трендам по переходу к зеленой экономике.
"Беларусь следует общемировым трендам по переходу к зеленой экономике и низкоуглеродному развитию. Это закреплено в важнейших программных документах, в том числе в концепции энергетической безопасности страны и национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года", - сказал Каранкевич в ходе выступления на форуме Российской энергетической недели в Москве.
Министр также отметил, что особое внимание в энергетической отрасли Белоруссии уделяется реализации и внедрению низкоуглеродных технологий, модернизации сетевой инфраструктуры, автоматизации и цифровизации производственных процессов, а БелАЭС - это мощный импульс для развития новых перспективных "зеленых" направлений экономики, таких как энергоемкие производства, строительство многоквартирных домов с использованием электроэнергии для отопления и подогрева воды, электротранспорт.
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Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока электростанции, и он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии. В настоящее время блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию, осенью его планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаБелоруссияМоскваБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Минск
 
 
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