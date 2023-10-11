Минэнерго Турции заявило о необходимости построить в стране еще две АЭС
Минэнерго: Турции необходимы еще две АЭС, "Росатом" заинтересован их построить
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк1-й энергоблок строящейся атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
1-й энергоблок строящейся атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар. Архивное фото
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турции потребуются еще две АЭС, "Росатом" показывает заинтересованность в этих проектах, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
"Сейчас "Росатом" строит у нас первую станцию "Аккую". Но нам потребуется вторая и третья, и "Росатом" показывает, что заинтересован работать с этими проектами. Нам необходима ядерная энергетика, у нас растет спрос, необходимы чистые источники энергии. У нас очень амбициозные цели", - сказал министр, выступая на сессии "Технологический суверенитет и низкоуглеродная энергетика: взгляд в завтрашний день" в рамках Российской энергетической недели.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.
АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. В начале октября Байрактар заявил, что выработка электричества на первом блоке строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" может начаться 29 октября 2024 года.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.