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Минэнерго Турции заявило о необходимости построить в стране еще две АЭС - РИА Новости, 11.10.2023
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11:44 11.10.2023 (обновлено: 15:12 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/aes-1901962828.html
Минэнерго Турции заявило о необходимости построить в стране еще две АЭС
Минэнерго Турции заявило о необходимости построить в стране еще две АЭС - РИА Новости, 11.10.2023
Минэнерго Турции заявило о необходимости построить в стране еще две АЭС
Турции потребуются еще две АЭС, "Росатом" показывает заинтересованность в этих проектах, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:44
2023-10-11T15:12
турция
аэс "аккую"
экономика
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турции потребуются еще две АЭС, "Росатом" показывает заинтересованность в этих проектах, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. "Сейчас "Росатом" строит у нас первую станцию "Аккую". Но нам потребуется вторая и третья, и "Росатом" показывает, что заинтересован работать с этими проектами. Нам необходима ядерная энергетика, у нас растет спрос, необходимы чистые источники энергии. У нас очень амбициозные цели", - сказал министр, выступая на сессии "Технологический суверенитет и низкоуглеродная энергетика: взгляд в завтрашний день" в рамках Российской энергетической недели. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. В начале октября Байрактар заявил, что выработка электричества на первом блоке строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" может начаться 29 октября 2024 года. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
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турция, аэс "аккую", экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Турция, АЭС "Аккую", Экономика, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Минэнерго Турции заявило о необходимости построить в стране еще две АЭС

Минэнерго: Турции необходимы еще две АЭС, "Росатом" заинтересован их построить

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк1-й энергоблок строящейся атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
1-й энергоблок строящейся атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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1-й энергоблок строящейся атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар. Архивное фото
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турции потребуются еще две АЭС, "Росатом" показывает заинтересованность в этих проектах, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
"Сейчас "Росатом" строит у нас первую станцию "Аккую". Но нам потребуется вторая и третья, и "Росатом" показывает, что заинтересован работать с этими проектами. Нам необходима ядерная энергетика, у нас растет спрос, необходимы чистые источники энергии. У нас очень амбициозные цели", - сказал министр, выступая на сессии "Технологический суверенитет и низкоуглеродная энергетика: взгляд в завтрашний день" в рамках Российской энергетической недели.
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям
28 сентября, 01:26
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.
АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. В начале октября Байрактар заявил, что выработка электричества на первом блоке строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" может начаться 29 октября 2024 года.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
5 сентября, 08:00
 
ТурцияАЭС "Аккую"ЭкономикаРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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