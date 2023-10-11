https://ria.ru/20231011/aes-1901962828.html

Минэнерго Турции заявило о необходимости построить в стране еще две АЭС

Минэнерго Турции заявило о необходимости построить в стране еще две АЭС - РИА Новости, 11.10.2023

Минэнерго Турции заявило о необходимости построить в стране еще две АЭС

Турции потребуются еще две АЭС, "Росатом" показывает заинтересованность в этих проектах, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:44

2023-10-11T11:44

2023-10-11T15:12

турция

аэс "аккую"

экономика

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турции потребуются еще две АЭС, "Росатом" показывает заинтересованность в этих проектах, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. "Сейчас "Росатом" строит у нас первую станцию "Аккую". Но нам потребуется вторая и третья, и "Росатом" показывает, что заинтересован работать с этими проектами. Нам необходима ядерная энергетика, у нас растет спрос, необходимы чистые источники энергии. У нас очень амбициозные цели", - сказал министр, выступая на сессии "Технологический суверенитет и низкоуглеродная энергетика: взгляд в завтрашний день" в рамках Российской энергетической недели. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. В начале октября Байрактар заявил, что выработка электричества на первом блоке строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" может начаться 29 октября 2024 года. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, аэс "аккую", экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023