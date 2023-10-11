https://ria.ru/20231011/abbas-1901976472.html

В Кремле рассказали о подготовке визита Аббаса в Россию

В Кремле рассказали о подготовке визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 11.10.2023

В Кремле рассказали о подготовке визита Аббаса в Россию

Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию готовится, точные сроки будут своевременно объявлены, заявил журналистам... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:22

2023-10-11T12:22

2023-10-11T12:22

россия

москва

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию готовится, точные сроки будут своевременно объявлены, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (визит) готовится. Тоже по срокам мы своевременно вас проинформируем. Пока еще это время не наступило", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не появилось ли деталей по поводу визита палестинского лидера в Москву.

https://ria.ru/20231007/izrail-1901133033.html

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россия, москва, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году