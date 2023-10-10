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В Петербурге стартует гастрономический конкурс "Петербургский завтрак" - РИА Новости, 10.10.2023
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10:10 10.10.2023 (обновлено: 10:22 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/zavtrak-1901672465.html
В Петербурге стартует гастрономический конкурс "Петербургский завтрак"
В Петербурге стартует гастрономический конкурс "Петербургский завтрак" - РИА Новости, 10.10.2023
В Петербурге стартует гастрономический конкурс "Петербургский завтрак"
В Санкт-Петербурге открывается первый гастрономический конкурс "Петербургский завтрак", сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:10
2023-10-10T10:22
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге открывается первый гастрономический конкурс "Петербургский завтрак", сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Гастрономические соревнования пройдут в преддверии одноименного фестиваля, который продлится с 11 по 25 октября. Двенадцати петербургским шеф-поварам из числа участников фестиваля предстоит приготовить два блюда: "Петербургские блины – розовые блины от Арины Родионовны" и блюдо "Петербургского завтрака" по выбору шеф-повара. Презентация блюда должна быть обоснована ссылками на книги и другие исторические источники. По итогам конкурса жюри определит трех победителей в номинациях: гран-при конкурса "Петербургский завтрак"; победитель в номинации "Петербургские блины" и победитель в номинации "Блюдо Петербургского завтрака по выбору шеф-повара". Блюда конкурсантов можно будет попробовать в петербургских ресторанах. "Петербург привлекает туристов не только своими архитектурными красотами, знаменитыми театрами и музеями. Многие приезжают также и в гастротуры - ведь наш город уже не один год задает тренды в этой сфере. Проект "Петербургский завтрак" - не только гастрономический, но и культурный. Его идея в том, чтобы петербуржцы и гости города могли попробовать не просто вкусные блюда, приготовленные знаменитыми шефами, но и больше узнать о кулинарных предпочтениях наших выдающихся предков, об истории города и страны", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. "Петербургский завтрак" – это масштабный фестиваль, в котором участвует 99 ресторанов и кафе. Участники представят специальное меню с блюдами, которые, с их точки зрения, максимально отражают идею завтрака по-петербургски. Многие готовят тематические сеты и блюда в честь деятелей искусств - Пушкина, Блока, Достоевского, Ахматовой - или литературных произведений - "Идиота", "Обломова". "Фестиваль и конкурс "Петербургский завтрак" - это еще один шаг в развитии и продвижении гастрономической культуры города, вобравшей в себя как нашу русскую кухню, так и кулинарное искусство других народов", - сказал губернатор. В Петербурге успешно соединяются традиции национальных кухонь России и других регионов мира. Регулярно проходят гастрономические фестивали и форумы. Ранее в сентябре на Манежной площади в Санкт-Петербурге с успехом прошел фестиваль-ярмарка "Натуральное путешествие", где была представлена фермерская продукция из городов Серебряного ожерелья России. В 2021 году Северная столица присоединилась к программе "Сеть креативных городов ЮНЕСКО", став первым российским городом-участником в номинации "Гастрономия". Отмечается, что гастрономическая культура Петербурга была неразрывно связана с бытом императорского двора, учитывала его многонациональность и географическое положение в качестве "окна в Европу". Традиции завтраков вне дома в Петербурге сформировались во второй половине XIX века. В XX веке на петербургскую кухню значительное влияние оказали советские кулинарные традиции, которые привели к возникновению самостоятельного бренда "ленинградских" продуктов. Возрождение культуры завтраков в ресторанах и кафе пришлось на последнее десятилетие: многие петербургские заведения открывают свои двери для гостей уже 8-9 утра и предлагают в эти часы специальное меню.
https://ria.ru/20231009/reyting-1901374734.html
https://ria.ru/20231005/peterburg-1900641868.html
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санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов

В Петербурге стартует гастрономический конкурс "Петербургский завтрак"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге открывается первый гастрономический конкурс "Петербургский завтрак", сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Гастрономические соревнования пройдут в преддверии одноименного фестиваля, который продлится с 11 по 25 октября.
Двенадцати петербургским шеф-поварам из числа участников фестиваля предстоит приготовить два блюда: "Петербургские блины – розовые блины от Арины Родионовны" и блюдо "Петербургского завтрака" по выбору шеф-повара. Презентация блюда должна быть обоснована ссылками на книги и другие исторические источники.
По итогам конкурса жюри определит трех победителей в номинациях: гран-при конкурса "Петербургский завтрак"; победитель в номинации "Петербургские блины" и победитель в номинации "Блюдо Петербургского завтрака по выбору шеф-повара". Блюда конкурсантов можно будет попробовать в петербургских ресторанах.
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"Петербург привлекает туристов не только своими архитектурными красотами, знаменитыми театрами и музеями. Многие приезжают также и в гастротуры - ведь наш город уже не один год задает тренды в этой сфере. Проект "Петербургский завтрак" - не только гастрономический, но и культурный. Его идея в том, чтобы петербуржцы и гости города могли попробовать не просто вкусные блюда, приготовленные знаменитыми шефами, но и больше узнать о кулинарных предпочтениях наших выдающихся предков, об истории города и страны", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Петербургский завтрак" – это масштабный фестиваль, в котором участвует 99 ресторанов и кафе. Участники представят специальное меню с блюдами, которые, с их точки зрения, максимально отражают идею завтрака по-петербургски. Многие готовят тематические сеты и блюда в честь деятелей искусств - Пушкина, Блока, Достоевского, Ахматовой - или литературных произведений - "Идиота", "Обломова".
"Фестиваль и конкурс "Петербургский завтрак" - это еще один шаг в развитии и продвижении гастрономической культуры города, вобравшей в себя как нашу русскую кухню, так и кулинарное искусство других народов", - сказал губернатор.
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В Петербурге успешно соединяются традиции национальных кухонь России и других регионов мира. Регулярно проходят гастрономические фестивали и форумы. Ранее в сентябре на Манежной площади в Санкт-Петербурге с успехом прошел фестиваль-ярмарка "Натуральное путешествие", где была представлена фермерская продукция из городов Серебряного ожерелья России.
В 2021 году Северная столица присоединилась к программе "Сеть креативных городов ЮНЕСКО", став первым российским городом-участником в номинации "Гастрономия".
Отмечается, что гастрономическая культура Петербурга была неразрывно связана с бытом императорского двора, учитывала его многонациональность и географическое положение в качестве "окна в Европу". Традиции завтраков вне дома в Петербурге сформировались во второй половине XIX века. В XX веке на петербургскую кухню значительное влияние оказали советские кулинарные традиции, которые привели к возникновению самостоятельного бренда "ленинградских" продуктов. Возрождение культуры завтраков в ресторанах и кафе пришлось на последнее десятилетие: многие петербургские заведения открывают свои двери для гостей уже 8-9 утра и предлагают в эти часы специальное меню.
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