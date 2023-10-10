https://ria.ru/20231010/yaponiya-1901660623.html

Партия обновления Японии решила исключить депутата, посетившего Россию

Партия обновления Японии решила исключить депутата, посетившего Россию - РИА Новости, 10.10.2023

Партия обновления Японии решила исключить депутата, посетившего Россию

Партия обновления Японии приняла решение исключить из своих рядов депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, совершившего поездку в Россию без... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:16

2023-10-10T09:16

2023-10-10T10:33

в мире

россия

япония

украина

андрей руденко

мунэо судзуки

синдзо абэ

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ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Партия обновления Японии приняла решение исключить из своих рядов депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, совершившего поездку в Россию без надлежащего уведомления руководства, передает телеканал NHK. Источник РИА Новости внутри политической организации подтвердил информацию. Ранее японские СМИ сообщили, что решение принято на основании рекомендации дисциплинарной комиссии.Судзуки находился с визитом в России с 1 по 5 октября. Он провел несколько встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко. По возвращении выяснилось, что депутат успел подать обязательное уведомление в парламент, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу, 29 сентября, офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2-го числа.В то же время не исключено, что проблемой стало не столько опоздание, сколько слова Судзуки, воспринятые как пожелание российскому государству победы в конфликте с Украиной. Он же выступает за перемирие, а в контексте победы России предполагает, что опирается на факты, так как считает маловероятной победу ВСУ при зависимости от иностранной военной помощи и финансирования.Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он — сторонник подписания мирного договора и развития двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.

https://ria.ru/20231007/yaponiya-1901101241.html

https://ria.ru/20231009/yaponiya-1901447347.html

россия

япония

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, япония, украина, андрей руденко, мунэо судзуки, синдзо абэ