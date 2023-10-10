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Партия обновления Японии решила исключить депутата, посетившего Россию - РИА Новости, 10.10.2023
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09:16 10.10.2023 (обновлено: 10:33 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/yaponiya-1901660623.html
Партия обновления Японии решила исключить депутата, посетившего Россию
Партия обновления Японии решила исключить депутата, посетившего Россию - РИА Новости, 10.10.2023
Партия обновления Японии решила исключить депутата, посетившего Россию
Партия обновления Японии приняла решение исключить из своих рядов депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, совершившего поездку в Россию без... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:16
2023-10-10T10:33
в мире
россия
япония
украина
андрей руденко
мунэо судзуки
синдзо абэ
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ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Партия обновления Японии приняла решение исключить из своих рядов депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, совершившего поездку в Россию без надлежащего уведомления руководства, передает телеканал NHK. Источник РИА Новости внутри политической организации подтвердил информацию. Ранее японские СМИ сообщили, что решение принято на основании рекомендации дисциплинарной комиссии.Судзуки находился с визитом в России с 1 по 5 октября. Он провел несколько встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко. По возвращении выяснилось, что депутат успел подать обязательное уведомление в парламент, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу, 29 сентября, офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2-го числа.В то же время не исключено, что проблемой стало не столько опоздание, сколько слова Судзуки, воспринятые как пожелание российскому государству победы в конфликте с Украиной. Он же выступает за перемирие, а в контексте победы России предполагает, что опирается на факты, так как считает маловероятной победу ВСУ при зависимости от иностранной военной помощи и финансирования.Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он — сторонник подписания мирного договора и развития двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
https://ria.ru/20231007/yaponiya-1901101241.html
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в мире, россия, япония, украина, андрей руденко, мунэо судзуки, синдзо абэ
В мире, Россия, Япония, Украина, Андрей Руденко, Мунэо Судзуки, Синдзо Абэ
Партия обновления Японии решила исключить депутата, посетившего Россию

Партия обновления Японии решила исключить депутата Судзуки, посетившего Россию

CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки на встрече с Константином Косачёвым (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки на встрече с Константином Косачёвым (cropped)
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Партия обновления Японии приняла решение исключить из своих рядов депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, совершившего поездку в Россию без надлежащего уведомления руководства, передает телеканал NHK.
Источник РИА Новости внутри политической организации подтвердил информацию. Ранее японские СМИ сообщили, что решение принято на основании рекомендации дисциплинарной комиссии.
Есиро Мори - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Экс-премьер Японии поддержал посетившего Россию депутата
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Судзуки находился с визитом в России с 1 по 5 октября. Он провел несколько встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко. По возвращении выяснилось, что депутат успел подать обязательное уведомление в парламент, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу, 29 сентября, офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2-го числа.
В то же время не исключено, что проблемой стало не столько опоздание, сколько слова Судзуки, воспринятые как пожелание российскому государству победы в конфликте с Украиной. Он же выступает за перемирие, а в контексте победы России предполагает, что опирается на факты, так как считает маловероятной победу ВСУ при зависимости от иностранной военной помощи и финансирования.
Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он — сторонник подписания мирного договора и развития двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
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В миреРоссияЯпонияУкраинаАндрей РуденкоМунэо СудзукиСиндзо Абэ
 
 
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