Партия обновления Японии решила исключить депутата, посетившего Россию
Партия обновления Японии решила исключить депутата Судзуки, посетившего Россию
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки на встрече с Константином Косачёвым (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Партия обновления Японии приняла решение исключить из своих рядов депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, совершившего поездку в Россию без надлежащего уведомления руководства, передает телеканал NHK.
Источник РИА Новости внутри политической организации подтвердил информацию. Ранее японские СМИ сообщили, что решение принято на основании рекомендации дисциплинарной комиссии.
Судзуки находился с визитом в России с 1 по 5 октября. Он провел несколько встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко. По возвращении выяснилось, что депутат успел подать обязательное уведомление в парламент, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу, 29 сентября, офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2-го числа.
В то же время не исключено, что проблемой стало не столько опоздание, сколько слова Судзуки, воспринятые как пожелание российскому государству победы в конфликте с Украиной. Он же выступает за перемирие, а в контексте победы России предполагает, что опирается на факты, так как считает маловероятной победу ВСУ при зависимости от иностранной военной помощи и финансирования.
Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он — сторонник подписания мирного договора и развития двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.