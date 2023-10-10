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Источник: в Израиле погибли выходцы из Дербента с израильским гражданством - РИА Новости, 10.10.2023
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20:55 10.10.2023 (обновлено: 23:12 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/vykhodtsy-1901873825.html
Источник: в Израиле погибли выходцы из Дербента с израильским гражданством
Источник: в Израиле погибли выходцы из Дербента с израильским гражданством - РИА Новости, 10.10.2023
Источник: в Израиле погибли выходцы из Дербента с израильским гражданством
Несколько семей, которые являются выходцами из дагестанского Дербента, но имеют израильское гражданство, погибли в Израиле в результате эскалации, сообщил РИА... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:55
2023-10-10T23:12
израиль
дербент
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
жилье
россия
палестина
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МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Несколько семей, которые являются выходцами из дагестанского Дербента, но имеют израильское гражданство, погибли в Израиле в результате эскалации, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Дагестана. "В Израиле в ходе военного конфликта есть погибшие выходцы из Дербента, несколько семей. Но они уже давно переехали, являются гражданами Израиля", - сказал собеседник агентства. Во вторник пресс-служба российского посольства в Тель-Авиве сообщила РИА Новости, что в результате обострения на Ближнем Востоке, по последним данным, погибли четыре гражданина России, имевшие также гражданство Израиля. Кроме того, шесть россиян считаются пропавшими без вести. Один из погибших в Израиле россиянин - 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, переехавший туда в 92-м году из Риги, сообщила РИА Новости его мать Наталья Беленькая.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 830.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901840140.html
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израиль
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израиль, дербент, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, жилье, россия, палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон
Израиль, Дербент, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Жилье, Россия, Палестина, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН
Источник: в Израиле погибли выходцы из Дербента с израильским гражданством

Источник: в Израиле погибли семьи из Дербента с израильским гражданством

© AP Photo / Erik MarmorПоврежденный дом после попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле
Поврежденный дом после попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Erik Marmor
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МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Несколько семей, которые являются выходцами из дагестанского Дербента, но имеют израильское гражданство, погибли в Израиле в результате эскалации, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Дагестана.
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"В Израиле в ходе военного конфликта есть погибшие выходцы из Дербента, несколько семей. Но они уже давно переехали, являются гражданами Израиля", - сказал собеседник агентства.
Сгоревшие и брошенные автомобили на дороге в Сдероте - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Посольство сообщило о четверых погибших в Израиле россиянах
Вчера, 18:04
Во вторник пресс-служба российского посольства в Тель-Авиве сообщила РИА Новости, что в результате обострения на Ближнем Востоке, по последним данным, погибли четыре гражданина России, имевшие также гражданство Израиля. Кроме того, шесть россиян считаются пропавшими без вести.
Один из погибших в Израиле россиянин - 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, переехавший туда в 92-м году из Риги, сообщила РИА Новости его мать Наталья Беленькая.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США.
Израиль - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Израиля
Вчера, 20:29
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 830.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
США готовы направить на Ближний Восток дополнительные войска, заявил Байден
Вчера, 23:03
 
ИзраильДербентБлижний ВостокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреЖильеРоссияПалестинаСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуХамасООН
 
 
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