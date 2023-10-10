https://ria.ru/20231010/ukraina-1901654687.html

Киев стягивает силы на Краснолиманское направление, сообщил Марочко

Киев стягивает силы на Краснолиманское направление, сообщил Марочко - РИА Новости, 10.10.2023

Киев стягивает силы на Краснолиманское направление, сообщил Марочко

Киев стягивает дополнительные силы на краснолиманское направление в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T08:02

2023-10-10T08:02

2023-10-10T08:02

специальная военная операция на украине

в мире

киев

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Киев стягивает дополнительные силы на краснолиманское направление в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка отмечено прибытие дополнительных сил ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом",- сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что, исходя из численности и состава прибывающих подразделений возможны, как оборонительные, так и наступательные действия. Во вторник начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук сообщил РИА Новости, что российские военные на краснолиманском направлении сорвали и отразили шесть атак противника, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины.

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киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины