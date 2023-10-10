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Киев стягивает силы на Краснолиманское направление, сообщил Марочко - РИА Новости, 10.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901654687.html
Киев стягивает силы на Краснолиманское направление, сообщил Марочко
Киев стягивает силы на Краснолиманское направление, сообщил Марочко - РИА Новости, 10.10.2023
Киев стягивает силы на Краснолиманское направление, сообщил Марочко
Киев стягивает дополнительные силы на краснолиманское направление в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T08:02
2023-10-10T08:02
специальная военная операция на украине
в мире
киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Киев стягивает дополнительные силы на краснолиманское направление в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка отмечено прибытие дополнительных сил ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом",- сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что, исходя из численности и состава прибывающих подразделений возможны, как оборонительные, так и наступательные действия. Во вторник начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук сообщил РИА Новости, что российские военные на краснолиманском направлении сорвали и отразили шесть атак противника, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины.
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в мире, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев стягивает силы на Краснолиманское направление, сообщил Марочко

Марочко: Киев стягивает силы в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Киев стягивает дополнительные силы на краснолиманское направление в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка отмечено прибытие дополнительных сил ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом",- сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что, исходя из численности и состава прибывающих подразделений возможны, как оборонительные, так и наступательные действия.
Во вторник начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук сообщил РИА Новости, что российские военные на краснолиманском направлении сорвали и отразили шесть атак противника, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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