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Израильские истребители нанесли массированные удары по целям ХАМАС

Израильские истребители нанесли массированные удары по целям ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023

Израильские истребители нанесли массированные удары по целям ХАМАС

Армия Израиля сообщила в Telegram-канале, что сейчас наносит массированный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:42

2023-10-10T12:42

2023-10-10T12:53

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила в Telegram-канале, что сейчас наносит массированный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа."Армия обороны Израиля сейчас наносит масштабный удар по целям, принадлежащим ХАМАС. Недавно силы обороны Израиля нанесли удар по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа, в том числе по военной территории и месту хранения оружия. Кроме того, оперативный штаб в Джебалии, который ХАМАС использовал для управления террористическими атаками против Израиля, тоже попал под удар", - говорится в сообщении армии.Военные отмечают, что цели расположены в секторе Газа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас