https://ria.ru/20231010/uchebnik-1901659851.html
Учебники истории России могут дополнить к новому учебному году
Учебники истории России могут дополнить к новому учебному году - РИА Новости, 10.10.2023
Учебники истории России могут дополнить к новому учебному году
Новые учебники отечественной истории для старшеклассников могут дополнить уже к следующему учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:07
2023-10-10T09:07
2023-10-10T11:25
общество
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анатолий торкунов
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сн_образование
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новые учебники отечественной истории для старшеклассников могут дополнить уже к следующему учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "Да", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции начали использовать в школах с 1 сентября 2023 года. Учебники поставили во все регионы страны.
https://ria.ru/20231010/uchebniki-1901649818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анатолий торкунов, мгимо, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анатолий Торкунов, МГИМО, Социальный навигатор, СН_Образование
Учебники истории России могут дополнить к новому учебному году
Учебники истории России для старшеклассников дополнят к новому учебному году