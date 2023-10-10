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Учебники истории России могут дополнить к новому учебному году - РИА Новости, 10.10.2023
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09:07 10.10.2023 (обновлено: 11:25 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/uchebnik-1901659851.html
Учебники истории России могут дополнить к новому учебному году
Учебники истории России могут дополнить к новому учебному году - РИА Новости, 10.10.2023
Учебники истории России могут дополнить к новому учебному году
Новые учебники отечественной истории для старшеклассников могут дополнить уже к следующему учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:07
2023-10-10T11:25
общество
россия
анатолий торкунов
мгимо
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новые учебники отечественной истории для старшеклассников могут дополнить уже к следующему учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "Да", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции начали использовать в школах с 1 сентября 2023 года. Учебники поставили во все регионы страны.
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общество, россия, анатолий торкунов, мгимо, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анатолий Торкунов, МГИМО, Социальный навигатор, СН_Образование
Учебники истории России могут дополнить к новому учебному году

Учебники истории России для старшеклассников дополнят к новому учебному году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИзображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов
Изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новые учебники отечественной истории для старшеклассников могут дополнить уже к следующему учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
«
"Да", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции начали использовать в школах с 1 сентября 2023 года.
Учебники поставили во все регионы страны.
Ученица в классе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления
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ОбществоРоссияАнатолий ТоркуновМГИМОСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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