https://ria.ru/20231010/uchebnik-1901659851.html

Учебники истории России могут дополнить к новому учебному году

Учебники истории России могут дополнить к новому учебному году - РИА Новости, 10.10.2023

Учебники истории России могут дополнить к новому учебному году

Новые учебники отечественной истории для старшеклассников могут дополнить уже к следующему учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:07

2023-10-10T09:07

2023-10-10T11:25

общество

россия

анатолий торкунов

мгимо

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новые учебники отечественной истории для старшеклассников могут дополнить уже к следующему учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "Да", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции начали использовать в школах с 1 сентября 2023 года. Учебники поставили во все регионы страны.

https://ria.ru/20231010/uchebniki-1901649818.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, анатолий торкунов, мгимо, социальный навигатор, сн_образование