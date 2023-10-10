https://ria.ru/20231010/ubiystvo-1901838061.html
В Петербурге арестовали отца, обвиняемого в убийстве малолетнего сына
В Петербурге арестовали отца, обвиняемого в убийстве малолетнего сына - РИА Новости, 10.10.2023
В Петербурге арестовали отца, обвиняемого в убийстве малолетнего сына
Обвиняемый в убийстве 8-летнего сына отец, который пытался покончить с собой, арестован, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:59
2023-10-10T17:59
2023-10-10T17:59
происшествия
санкт-петербург
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 8-летнего сына отец, который пытался покончить с собой, арестован, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства 8-летнего ребенка, подозреваемым в преступлении стал его отец, который решил покончить жизнь самоубийством. Тело ребенка с ножевым ранением, а также его 45-летний отец с колото-резаным ранением были обнаружены нарядом полиции в квартире на Софийской улице. Отмечается, что прокуратура Фрунзенского района Петербурга в ходе выездного судебного заседания в больнице поддержала ходатайство следователя о заключении мужчины под стражу. "С учетом мнения прокурора, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 06.12.2023 включительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231010/ubiystvo-1901749910.html
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происшествия, санкт-петербург, жилье
Происшествия, Санкт-Петербург, Жилье
В Петербурге арестовали отца, обвиняемого в убийстве малолетнего сына
В Петербурге арестовали отца, обвиняемого в убийстве 8-летнего сына