https://ria.ru/20231010/tsentr-1901817756.html

Приволжский центр интеллектуальной собственности заработал в Саранске

Приволжский центр интеллектуальной собственности заработал в Саранске - РИА Новости, 10.10.2023

Приволжский центр интеллектуальной собственности заработал в Саранске

Приволжский центр интеллектуальной собственности – второй в России – заработал в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:51

2023-10-10T16:51

2023-10-10T16:56

экономика

россия

саранск

артем здунов

юрий зубов

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Приволжский центр интеллектуальной собственности – второй в России – заработал в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. В открытии регионального подразделения Федерального института промышленной собственности на базе республиканского технопарка приняли участие глава Мордовии Артём Здунов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин. "Приволжский центр по интеллектуальной собственности – второе обособленное подразделение в России и первое в ПФО. Здесь реализуется полный цикл экспертизы заявок на товарные знаки и знаки обслуживания. Руководитель Роспатента отметил, что поток заявок от российских заявителей на регистрацию, особенно товарных знаков, устойчиво растет. По его словам, именно этот объем ляжет на Приволжский центр. Он также подчеркнул: важно, что практика подбора специалистов центра ведется именно в регионе – таким образом формируются компетенции, распространяются знания в обществе", - говорится в сообщении. Глава Роспатента отметил положительную динамику патентной активности в республике - рост составил 160%. "Приволжский центр интеллектуальной собственности будет работать на весь округ и на всю страну, а не только на республику. В нем сосредоточены квалификации и компетенции по экспертизе товарных знаков. Я уверен, что эти компетенции будут расширяться, как и сам центр", - приводятся в сообщении слова Зубова. Директор Федерального института промышленной собственности отметил рост заявок от бизнеса Мордовии, назвав Рузаевский завод химического машиностроения и Мордовский университет имени Огарева лидерами по подаче заявок на изобретения. "Нам очень приятно, что в Мордовии Роспатент открывает второй региональный центр интеллектуальной собственности. Тем самым мы стимулируем наши предприятия, создаем высококвалифицированные рабочие места, берем на себя абсолютно новые для нас компетенции по научной экспертизе, необходимые для развития экономики. Это самое начало пути - мы будем проводить экспертизу по товарным знакам, по другим видам интеллектуальной собственности. Здесь мы должны работать солидарно - и правительство, и университет, и предпринимательское сообщество", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Отмечается, что в ходе мероприятия было озвучено несколько предложений - в частности, о проведении в Мордовии пилотного проекта по кредитованию под залог интеллектуальной собственности, а также организации в республике выставки региональных брендов России. Кроме того, Мордовия может стать постоянной ежегодной площадкой для проведения форума "Дни патентной аналитики".

https://ria.ru/20230818/saransk-1890935369.html

https://ria.ru/20230926/mordoviya-1898807662.html

https://ria.ru/20230920/preparat-1897617498.html

россия

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, саранск, артем здунов, юрий зубов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)