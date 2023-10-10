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В Совфеде не поддержали идею о запрете телефонов в школах - РИА Новости, 10.10.2023
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17:23 10.10.2023 (обновлено: 17:32 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/telefony-1901828903.html
В Совфеде не поддержали идею о запрете телефонов в школах
В Совфеде не поддержали идею о запрете телефонов в школах - РИА Новости, 10.10.2023
В Совфеде не поддержали идею о запрете телефонов в школах
В официальном запрете на использование учениками телефонов в школе нет необходимости, это невозможно с точки зрения контроля, заявила РИА Новости замглавы... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:23
2023-10-10T17:32
общество
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В официальном запрете на использование учениками телефонов в школе нет необходимости, это невозможно с точки зрения контроля, заявила РИА Новости замглавы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов, а также путем голосования родителей выяснить необходимость этого предложения, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Если учитель сильный, то у него и так не будут пользоваться телефонами. А если запретить, например, законодательно, то кто будет контролировать? Если у учителя сидит 30 человек, он будет смотреть, что лежит у каждого ученика на коленках? И как наказывать?" - сказала сенатор. Она отметила, что законодательно ограничить это "нереально". "Официального запрета нет. Естественно, каждый учитель имеет свои требования и, естественно, большая часть учителей не разрешает пользоваться телефонами - без всяких официальных запретов", - подчеркнула парламентарий.
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общество, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
В Совфеде не поддержали идею о запрете телефонов в школах

В Совфеде выступили против официального запрета использования телефонов в школах

© Depositphotos.com / Andrey_KuzminУчитель забирает мобильный телефон на уроке
Учитель забирает мобильный телефон на уроке - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Depositphotos.com / Andrey_Kuzmin
Учитель забирает мобильный телефон на уроке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В официальном запрете на использование учениками телефонов в школе нет необходимости, это невозможно с точки зрения контроля, заявила РИА Новости замглавы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.
Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов, а также путем голосования родителей выяснить необходимость этого предложения, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Если учитель сильный, то у него и так не будут пользоваться телефонами. А если запретить, например, законодательно, то кто будет контролировать? Если у учителя сидит 30 человек, он будет смотреть, что лежит у каждого ученика на коленках? И как наказывать?" - сказала сенатор.
Она отметила, что законодательно ограничить это "нереально".
«
"Официального запрета нет. Естественно, каждый учитель имеет свои требования и, естественно, большая часть учителей не разрешает пользоваться телефонами - без всяких официальных запретов", - подчеркнула парламентарий.
Телефоны учащихся на учительском столе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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ОбществоАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Сергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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