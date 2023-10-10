https://ria.ru/20231010/telefony-1901828903.html

В Совфеде не поддержали идею о запрете телефонов в школах

В Совфеде не поддержали идею о запрете телефонов в школах - РИА Новости, 10.10.2023

В Совфеде не поддержали идею о запрете телефонов в школах

В официальном запрете на использование учениками телефонов в школе нет необходимости, это невозможно с точки зрения контроля, заявила РИА Новости замглавы... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:23

2023-10-10T17:23

2023-10-10T17:32

общество

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/58/1556315895_0:406:2920:2048_1920x0_80_0_0_a9167d29cf9521506b7d9e0d8224e05d.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В официальном запрете на использование учениками телефонов в школе нет необходимости, это невозможно с точки зрения контроля, заявила РИА Новости замглавы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов, а также путем голосования родителей выяснить необходимость этого предложения, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Если учитель сильный, то у него и так не будут пользоваться телефонами. А если запретить, например, законодательно, то кто будет контролировать? Если у учителя сидит 30 человек, он будет смотреть, что лежит у каждого ученика на коленках? И как наказывать?" - сказала сенатор. Она отметила, что законодательно ограничить это "нереально". "Официального запрета нет. Естественно, каждый учитель имеет свои требования и, естественно, большая часть учителей не разрешает пользоваться телефонами - без всяких официальных запретов", - подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20230530/zapret-1874964466.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование