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Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов

Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов - РИА Новости, 10.10.2023

Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов

Израильские военные применили в секторе Газа боеприпасы с белым фосфором, сообщил МИД Палестины в соцсети X. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T19:38

2023-10-10T19:38

2023-10-10T20:07

в мире

палестина

израиль

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские военные применили в секторе Газа боеприпасы с белым фосфором, сообщил МИД Палестины в соцсети X."Израильские оккупационные силы применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе аль-Карама в секторе Газа", — говорится в публикации. Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило, что захватило в плен более 100 израильтян, включая высокопоставленных военных.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа выросло до 788.

https://ria.ru/20231010/izrailtyane-1901837636.html

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Кадры предположительного применения Израилем боеприпасов с белым фосфором МИД Палестины обвинил израильскую армию в применении запрещенных боеприпасов с белым фосфором 2023-10-10T19:38 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас