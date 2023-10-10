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Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов - РИА Новости, 10.10.2023
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19:38 10.10.2023 (обновлено: 20:07 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/snaryady-1901863291.html
Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов
Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов - РИА Новости, 10.10.2023
Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов
Израильские военные применили в секторе Газа боеприпасы с белым фосфором, сообщил МИД Палестины в соцсети X. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:38
2023-10-10T20:07
в мире
палестина
израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские военные применили в секторе Газа боеприпасы с белым фосфором, сообщил МИД Палестины в соцсети X."Израильские оккупационные силы применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе аль-Карама в секторе Газа", — говорится в публикации. Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило, что захватило в плен более 100 израильтян, включая высокопоставленных военных.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа выросло до 788.
https://ria.ru/20231010/izrailtyane-1901837636.html
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Кадры предположительного применения Израилем боеприпасов с белым фосфором
МИД Палестины обвинил израильскую армию в применении запрещенных боеприпасов с белым фосфором
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в мире, палестина, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Палестина, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов

Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские военные применили в секторе Газа боеприпасы с белым фосфором, сообщил МИД Палестины в соцсети X.
"Израильские оккупационные силы применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе аль-Карама в секторе Газа", — говорится в публикации.
Израильские военные несут тело убитого во время атаки палестинских боевиков в Кфар-Азе. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела 200 израильтян, убитых бойцами ХАМАС
Вчера, 17:58

Температура горения белого фосфора — 1200-1300 градусов. Вещество моментально прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги. Горение сопровождается выделением крайне токсичного дыма. Огнетушители против белого фосфора бессильны, вещество либо выгорает само, либо тухнет при отсутствии кислорода. Фосфорные снаряды запрещены Конвенцией по запрещению или ограничению применения конкретных видов обычного оружия.

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило, что захватило в плен более 100 израильтян, включая высокопоставленных военных.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
По данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа выросло до 788.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреПалестинаИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамас
 
 
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