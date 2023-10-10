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"Новые люди" предложили запретить смартфоны в школах - РИА Новости, 10.10.2023
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13:33 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/smartfony-1901751602.html
"Новые люди" предложили запретить смартфоны в школах
"Новые люди" предложили запретить смартфоны в школах - РИА Новости, 10.10.2023
"Новые люди" предложили запретить смартфоны в школах
Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов, а также... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:33
2023-10-10T13:33
общество
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
сергей кравцов
образование - общество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов, а также путем голосования родителей выяснить необходимость этого предложения, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи считаю необходимым делать школы территориями свободными от смартфонов по решению родителей. Если большинство родителей путем голосования принимает решение об ограничении смартфонов на территории учебного заведения, общеобразовательная организация должна быть оборудована специальными шкафчиками для хранения смартфонов", - говорится в сообщении. Там отмечается, что ученики должны будут помещать в такие шкафчики смартфоны на хранение и использовать их только для экстренной связи с родителями. Это, по мнению "Новых людей", поможет школьникам сосредоточиться на учебном процессе и перестать отвлекаться на социальные сети и игры во время уроков. "В этой связи прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, предложить школам до конца 2023 года провести опрос среди родителей учащихся с предложением сделать школу территорией, свободной от смартфонов", - отмечается в обращении. В нем уточняется, что голосовать родители смогут по 3 разным вариантам. Первый - смартфон нельзя будет использовать ни на уроках, ни на переменах, второй - смартфон должен будет сдаваться на хранение только на время уроков, и в третьем случае использование смартфонов ограничиваться не будет. "Если большинство родителей проголосуют за то, чтобы сделать школы полностью или частично свободными от смартфонов, до конца текущего учебного года на территории школы следует оборудовать шкафчики для хранения смартфонов. Финансирование установки таких шкафчиков возможно организовать в рамках реализации программы капитального ремонта школ "Модернизация школьных систем образования" по закупке современных средств обучения в рамках государственной программы "Развитие образования", - подчеркивается в запросе.
https://ria.ru/20230906/internet-1894436763.html
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общество, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), сергей кравцов, образование - общество
Общество, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Сергей Кравцов, Образование - Общество
"Новые люди" предложили запретить смартфоны в школах

"Новые люди" предложили Кравцову сделать школы территориями без смартфонов

© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов, а также путем голосования родителей выяснить необходимость этого предложения, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
"В этой связи считаю необходимым делать школы территориями свободными от смартфонов по решению родителей. Если большинство родителей путем голосования принимает решение об ограничении смартфонов на территории учебного заведения, общеобразовательная организация должна быть оборудована специальными шкафчиками для хранения смартфонов", - говорится в сообщении. Там отмечается, что ученики должны будут помещать в такие шкафчики смартфоны на хранение и использовать их только для экстренной связи с родителями. Это, по мнению "Новых людей", поможет школьникам сосредоточиться на учебном процессе и перестать отвлекаться на социальные сети и игры во время уроков.
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"В этой связи прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, предложить школам до конца 2023 года провести опрос среди родителей учащихся с предложением сделать школу территорией, свободной от смартфонов", - отмечается в обращении.
В нем уточняется, что голосовать родители смогут по 3 разным вариантам. Первый - смартфон нельзя будет использовать ни на уроках, ни на переменах, второй - смартфон должен будет сдаваться на хранение только на время уроков, и в третьем случае использование смартфонов ограничиваться не будет.
"Если большинство родителей проголосуют за то, чтобы сделать школы полностью или частично свободными от смартфонов, до конца текущего учебного года на территории школы следует оборудовать шкафчики для хранения смартфонов. Финансирование установки таких шкафчиков возможно организовать в рамках реализации программы капитального ремонта школ "Модернизация школьных систем образования" по закупке современных средств обучения в рамках государственной программы "Развитие образования", - подчеркивается в запросе.
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