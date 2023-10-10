https://ria.ru/20231010/sbor-1901758260.html

Губернатор Мурманской области хочет ввести туристический сбор в регионе

Губернатор Мурманской области хочет ввести туристический сбор в регионе - РИА Новости, 10.10.2023

Губернатор Мурманской области хочет ввести туристический сбор в регионе

Введение туристического сбора в Мурманской области было бы полезным для развития региона, считает губернатор Андрей Чибис. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:52

2023-10-10T13:52

2023-10-10T13:52

туризм

мурманская область

андрей чибис

совет федерации рф

новости - туризм

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Введение туристического сбора в Мурманской области было бы полезным для развития региона, считает губернатор Андрей Чибис. "Тема туристического сбора была бы для Мурманской области, на наш взгляд, весьма полезной", - сказал Чибис на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. В качестве обоснования своих слов он рассказал, что в Мурманской области провели эксперимент по введению платного посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе части Териберки. "Если до этого Териберка не получала по большому счету никакого легального дохода от огромного потока туристов, и бюджет Териберки был два миллиона рублей, который формируется… за счет наших (региональных – ред.) инвестиций. То только за два месяца после того, как мы это ввели, у нас объем поступлений в дирекцию ООПТ составил пять миллионов рублей", - уточнил Чибис. По данным губернатора, жители Мурманской области посещают эти территории бесплатно, а для приезжих туристов установили небольшую плату в размере 200 рублей. "Что касается взноса туристического, это тоже даст безусловно толчок, тем более, что турист едет… Сегодня вышли на рекордные 540 тысяч (туристов)... Это, конечно, дало очень существенный толчок для инвестиций в эту сферу. Поэтому растет и количество тех, кто этим занимается. Объем доходов за три года, мы видим, более 10 миллиардов рублей у того бизнеса, кто работает в этой сфере", - добавил Чибис.

https://ria.ru/20230918/proekt-1896976793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мурманская область, андрей чибис, совет федерации рф, новости - туризм