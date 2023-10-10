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Губернатор Мурманской области хочет ввести туристический сбор в регионе - РИА Новости, 10.10.2023
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Туризм
 
13:52 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/sbor-1901758260.html
Губернатор Мурманской области хочет ввести туристический сбор в регионе
Губернатор Мурманской области хочет ввести туристический сбор в регионе - РИА Новости, 10.10.2023
Губернатор Мурманской области хочет ввести туристический сбор в регионе
Введение туристического сбора в Мурманской области было бы полезным для развития региона, считает губернатор Андрей Чибис. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:52
2023-10-10T13:52
туризм
мурманская область
андрей чибис
совет федерации рф
новости - туризм
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Введение туристического сбора в Мурманской области было бы полезным для развития региона, считает губернатор Андрей Чибис. "Тема туристического сбора была бы для Мурманской области, на наш взгляд, весьма полезной", - сказал Чибис на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. В качестве обоснования своих слов он рассказал, что в Мурманской области провели эксперимент по введению платного посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе части Териберки. "Если до этого Териберка не получала по большому счету никакого легального дохода от огромного потока туристов, и бюджет Териберки был два миллиона рублей, который формируется… за счет наших (региональных – ред.) инвестиций. То только за два месяца после того, как мы это ввели, у нас объем поступлений в дирекцию ООПТ составил пять миллионов рублей", - уточнил Чибис. По данным губернатора, жители Мурманской области посещают эти территории бесплатно, а для приезжих туристов установили небольшую плату в размере 200 рублей. "Что касается взноса туристического, это тоже даст безусловно толчок, тем более, что турист едет… Сегодня вышли на рекордные 540 тысяч (туристов)... Это, конечно, дало очень существенный толчок для инвестиций в эту сферу. Поэтому растет и количество тех, кто этим занимается. Объем доходов за три года, мы видим, более 10 миллиардов рублей у того бизнеса, кто работает в этой сфере", - добавил Чибис.
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мурманская область, андрей чибис, совет федерации рф, новости - туризм
Туризм, Мурманская область, Андрей Чибис, Совет Федерации РФ, Новости - Туризм
Губернатор Мурманской области хочет ввести туристический сбор в регионе

Глава Мурманской области считает необходимым ввести туристический сбор в регионе

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Мурманск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Введение туристического сбора в Мурманской области было бы полезным для развития региона, считает губернатор Андрей Чибис.
"Тема туристического сбора была бы для Мурманской области, на наш взгляд, весьма полезной", - сказал Чибис на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.
В качестве обоснования своих слов он рассказал, что в Мурманской области провели эксперимент по введению платного посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе части Териберки.
«
"Если до этого Териберка не получала по большому счету никакого легального дохода от огромного потока туристов, и бюджет Териберки был два миллиона рублей, который формируется… за счет наших (региональных – ред.) инвестиций. То только за два месяца после того, как мы это ввели, у нас объем поступлений в дирекцию ООПТ составил пять миллионов рублей", - уточнил Чибис.
По данным губернатора, жители Мурманской области посещают эти территории бесплатно, а для приезжих туристов установили небольшую плату в размере 200 рублей.
"Что касается взноса туристического, это тоже даст безусловно толчок, тем более, что турист едет… Сегодня вышли на рекордные 540 тысяч (туристов)... Это, конечно, дало очень существенный толчок для инвестиций в эту сферу. Поэтому растет и количество тех, кто этим занимается. Объем доходов за три года, мы видим, более 10 миллиардов рублей у того бизнеса, кто работает в этой сфере", - добавил Чибис.
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ТуризмМурманская областьАндрей ЧибисСовет Федерации РФНовости - Туризм
 
 
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