https://ria.ru/20231010/sapery-1901798614.html

"Наводят удары": в США рассказали о действиях России против саперов ВСУ

"Наводят удары": в США рассказали о действиях России против саперов ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023

"Наводят удары": в США рассказали о действиях России против саперов ВСУ

Украинским саперам угрожают российские дроны, не дающие им проводить работы по разминированию территорий, что тормозит контрнаступление ВСУ, пишет американское... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:52

2023-10-10T15:52

2023-10-10T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

артемовский

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украинским саперам угрожают российские дроны, не дающие им проводить работы по разминированию территорий, что тормозит контрнаступление ВСУ, пишет американское издание The Hill."Дроны используются для обнаружения саперов ВСУ и наведения артиллерийских ударов по ним во время разминирования", – отметило издание.По словам украинских солдат, западные машины разминирования слишком громкие и медленные, поэтому их легко обнаруживают беспилотники, а затем российские военные уничтожают их с помощью артиллерии, говорится в материале.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231010/burevestnik-1901777161.html

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артемовский

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в мире, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато