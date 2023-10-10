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"Наводят удары": в США рассказали о действиях России против саперов ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/sapery-1901798614.html
"Наводят удары": в США рассказали о действиях России против саперов ВСУ
"Наводят удары": в США рассказали о действиях России против саперов ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023
"Наводят удары": в США рассказали о действиях России против саперов ВСУ
Украинским саперам угрожают российские дроны, не дающие им проводить работы по разминированию территорий, что тормозит контрнаступление ВСУ, пишет американское... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:52
2023-10-10T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
артемовский
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украинским саперам угрожают российские дроны, не дающие им проводить работы по разминированию территорий, что тормозит контрнаступление ВСУ, пишет американское издание The Hill."Дроны используются для обнаружения саперов ВСУ и наведения артиллерийских ударов по ним во время разминирования", – отметило издание.По словам украинских солдат, западные машины разминирования слишком громкие и медленные, поэтому их легко обнаруживают беспилотники, а затем российские военные уничтожают их с помощью артиллерии, говорится в материале.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231010/burevestnik-1901777161.html
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в мире, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Наводят удары": в США рассказали о действиях России против саперов ВСУ

Hill: российские дроны мешают ВСУ разминировать территории

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украинским саперам угрожают российские дроны, не дающие им проводить работы по разминированию территорий, что тормозит контрнаступление ВСУ, пишет американское издание The Hill.
"Дроны используются для обнаружения саперов ВСУ и наведения артиллерийских ударов по ним во время разминирования", – отметило издание.
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По словам украинских солдат, западные машины разминирования слишком громкие и медленные, поэтому их легко обнаруживают беспилотники, а затем российские военные уничтожают их с помощью артиллерии, говорится в материале.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскийВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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