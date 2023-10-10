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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 10.10.2023
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22:17 10.10.2023 (обновлено: 22:29 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/razgovor-1901883178.html
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 10.10.2023
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе беседы главы государств обсудили резко... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:17
2023-10-10T22:29
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе беседы главы государств обсудили резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, а также выразили обеспокоенность эскалацией насилия и ростом числа жертв, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основное внимание уделено резко обострившейся обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.В сообщении также говорится о том, что "акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса".Кроме того президенты России и Турции выразили обоюдную готовность активно содействовать урегулированию конфликта.Путин и Эрдоган подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Также лидеры затронули отдельные вопросы российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям. Контакты лидеров двух стран будут продолжены.
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политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Путин обсудил по телефону с Эрдоганом палестино-израильский конфликт

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
 Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе беседы главы государств обсудили резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, а также выразили обеспокоенность эскалацией насилия и ростом числа жертв, сообщили в пресс-службе Кремля.
«
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основное внимание уделено резко обострившейся обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
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В сообщении также говорится о том, что "акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса".
Кроме того президенты России и Турции выразили обоюдную готовность активно содействовать урегулированию конфликта.
Путин и Эрдоган подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Также лидеры затронули отдельные вопросы российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям. Контакты лидеров двух стран будут продолжены.
 
ПолитикаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВ миреРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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