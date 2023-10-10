https://ria.ru/20231010/razgovor-1901883178.html

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 10.10.2023

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе беседы главы государств обсудили резко... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T22:17

2023-10-10T22:17

2023-10-10T22:29

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

в мире

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе беседы главы государств обсудили резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, а также выразили обеспокоенность эскалацией насилия и ростом числа жертв, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основное внимание уделено резко обострившейся обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.В сообщении также говорится о том, что "акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса".Кроме того президенты России и Турции выразили обоюдную готовность активно содействовать урегулированию конфликта.Путин и Эрдоган подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Также лидеры затронули отдельные вопросы российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям. Контакты лидеров двух стран будут продолжены.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

турция

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году