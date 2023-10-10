https://ria.ru/20231010/raskhody-1901745726.html

В КЧР увеличили расходы на здравоохранение и меры соцподдержки

В КЧР увеличили расходы на здравоохранение и меры соцподдержки - РИА Новости, 10.10.2023

В КЧР увеличили расходы на здравоохранение и меры соцподдержки

В Карачаево-Черкесии утвердили корректировку расходной части республиканского бюджета на 2023 год, допсредства выделили на соцвыплаты, здравоохранение и... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:14

2023-10-10T13:14

2023-10-10T13:14

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

социальные выплаты

многодетные семьи

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ЧЕРКЕССК, 10 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии утвердили корректировку расходной части республиканского бюджета на 2023 год, допсредства выделили на соцвыплаты, здравоохранение и поддержку семей-участников СВО, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. Глава республики поручил правительству выделить дополнительные средства на лекарственное обеспечение больных редкими (орфанными) заболеваниями. Кроме того, в расходной части бюджета теперь предусмотрены дополнительные статьи на обеспечение региональных мер социальной поддержки населения. Так, размер республиканского маткапитала при рождении четвертого ребенка увеличится с 105 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при рождения третьего ребенка составит вместо 35 тысяч рублей - 50 тысяч рублей. Многодетные семьи КЧР получат компенсацию в размере 50% стоимости обучения детей в колледжах по очной форме обучения. "В республиканском бюджете также предусмотрены средства на выплату материнского капитала для семей-участников СВО, начиная с первого ребенка", - написал Темрезов. Также глава региона распорядился дополнительно профинансировать строительство соцобъектов, в том числе одной из крупнейших в республике школ — в селе Учкекен, которая примет 960 детей. Кроме того, Темрезов дал поручение правительству КЧР предусмотреть дополнительные средства для участия региона в программе по переселению из аварийного жилья.

https://ria.ru/20230817/kchr-1890671674.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), социальные выплаты, многодетные семьи