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В КЧР увеличили расходы на здравоохранение и меры соцподдержки - РИА Новости, 10.10.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
13:14 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/raskhody-1901745726.html
В КЧР увеличили расходы на здравоохранение и меры соцподдержки
В КЧР увеличили расходы на здравоохранение и меры соцподдержки - РИА Новости, 10.10.2023
В КЧР увеличили расходы на здравоохранение и меры соцподдержки
В Карачаево-Черкесии утвердили корректировку расходной части республиканского бюджета на 2023 год, допсредства выделили на соцвыплаты, здравоохранение и... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:14
2023-10-10T13:14
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
социальные выплаты
многодетные семьи
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ЧЕРКЕССК, 10 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии утвердили корректировку расходной части республиканского бюджета на 2023 год, допсредства выделили на соцвыплаты, здравоохранение и поддержку семей-участников СВО, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. Глава республики поручил правительству выделить дополнительные средства на лекарственное обеспечение больных редкими (орфанными) заболеваниями. Кроме того, в расходной части бюджета теперь предусмотрены дополнительные статьи на обеспечение региональных мер социальной поддержки населения. Так, размер республиканского маткапитала при рождении четвертого ребенка увеличится с 105 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при рождения третьего ребенка составит вместо 35 тысяч рублей - 50 тысяч рублей. Многодетные семьи КЧР получат компенсацию в размере 50% стоимости обучения детей в колледжах по очной форме обучения. "В республиканском бюджете также предусмотрены средства на выплату материнского капитала для семей-участников СВО, начиная с первого ребенка", - написал Темрезов. Также глава региона распорядился дополнительно профинансировать строительство соцобъектов, в том числе одной из крупнейших в республике школ — в селе Учкекен, которая примет 960 детей. Кроме того, Темрезов дал поручение правительству КЧР предусмотреть дополнительные средства для участия региона в программе по переселению из аварийного жилья.
https://ria.ru/20230817/kchr-1890671674.html
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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), социальные выплаты, многодетные семьи
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Социальные выплаты, Многодетные семьи

В КЧР увеличили расходы на здравоохранение и меры соцподдержки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 10 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии утвердили корректировку расходной части республиканского бюджета на 2023 год, допсредства выделили на соцвыплаты, здравоохранение и поддержку семей-участников СВО, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов.
Глава республики поручил правительству выделить дополнительные средства на лекарственное обеспечение больных редкими (орфанными) заболеваниями.
Кроме того, в расходной части бюджета теперь предусмотрены дополнительные статьи на обеспечение региональных мер социальной поддержки населения. Так, размер республиканского маткапитала при рождении четвертого ребенка увеличится с 105 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при рождения третьего ребенка составит вместо 35 тысяч рублей - 50 тысяч рублей.
Многодетные семьи КЧР получат компенсацию в размере 50% стоимости обучения детей в колледжах по очной форме обучения.
"В республиканском бюджете также предусмотрены средства на выплату материнского капитала для семей-участников СВО, начиная с первого ребенка", - написал Темрезов.
Также глава региона распорядился дополнительно профинансировать строительство соцобъектов, в том числе одной из крупнейших в республике школ — в селе Учкекен, которая примет 960 детей.
Кроме того, Темрезов дал поручение правительству КЧР предусмотреть дополнительные средства для участия региона в программе по переселению из аварийного жилья.
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Темрезов: дети участников СВО из КЧР получат по 10 тысяч рублей
17 августа, 17:14
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Социальные выплатыМногодетные семьи
 
 
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